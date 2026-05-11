El portavoz de Jucil denuncia abandono tras la muerte de dos guardias civiles: "La lucha contra el narcotráfico no admite maquillaje político"

El pasado viernes, dos agentes de la Guardia Civil fallecieron en aguas de Huelva, otros dos han resultado heridos. Ocurría tras el choque de dos patrulleras del Servicio Marítimo durante la persecución de una narcolancha.

Hoy, Agustín Domínguez, portavoz de Jucil (Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil) en Cádiz conecta con 'Espejo Público' para denunciar públicamente el "abandono" de los agentes. Expone que necesitan "respaldo institucional: medios eficaces y reconocimiento de profesión de riesgo y de las zonas de especial singularidad".

El cruce de reproches entre PP y PSOE no ha dejado de estar presente en este marco. Ante esto, Domínguez declara que "la lucha contra el narcotráfico no admite maquillaje político". "Si tanto les preocupa lo publico que empiecen a defender a las Fuerzas de Seguridad del Estado que somos servicio publico y los galantes de la libertad ", defiende.

Ausencia de Marlaska

La ausencia en los actos para homenajear a los agentes fallecidos del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha sido objeto de crítica por parte del portavoz. "Ni se le espera en muchas ocasiones", expresa. Además, carga directamente contra el discurso del Marlaska que califica de estar "alejado de la realidad operativa".

Una crítica que refuerzaJuan Fernández- Miranda, adjunto al director "El Confidencial", sosteniendo que "Marlaska queda permanentemente en evidencia por una falta de sensibilización con la Guardia Civil".

Sensación de desprotección y abandono

La propia asociación publicaba un comunicado en su perfil de X denunciando el "abandono y desprotección" de los agentes. Su representante, subraya estas palabras y añade que "la presión del narcotráfico no puede caer únicamente sobre la Guardia Civil", al mismo tiempo que reclama "la necesidad de medios, personal y garantía jurídica".

"No estamos hablando de un simple accidente laboral, ni de un accidente fortuito, hablamos de organizaciones criminales que utilizan maniobras para que los agentes tengan este tipo de incidentes", expone Domínguez tildando de "despropósito" el hecho de reconocer lo que ha ocurrido como algo inesperado. "No es la primera vez", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.