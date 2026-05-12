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Alfonso, hermano de uno de los guardia civiles que murieron en Huelva: "Están desprotegidos por el Gobierno"

La fiscal andaluza señala que aún no se pueden determinar las causas del accidente, pero no descarta ninguna hipótesis.

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Hermano guardia civil fallecido en Huelva | Antena3 Noticias

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El pasado viernes, dos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil fallecieron y otros dos resultaron heridos tras un accidente ocurrido durante la persecución de una narcolancha. Alfonso, hermano de Jerónimo J. M., uno de los agentes fallecidos, ha expresado su dolor: "Es muy duro tener que vivir estos momentos porque son accidentes que seguramente se han podido evitar".

Además, ha denunciado la situación en la que trabajan los agentes señalando directamente al Gobierno: "Están desprotegidos totalmente por el Gobierno Central que parece que se los quiere quitar encima".

Aunque este sentimiento no es solo por parte de las familias afectadas sino también del cuerpo, los cuales llevan tiempo alertando de las condiciones en las que desarrollan su trabajo, especialmente en zonas con alta actividad de narcotráfico como la costa onubense.

De hecho, el pasado verano varios agentes elaboraron un informe en el que detallaban los riesgos a los que se enfrentan a dirario. Entre las principales quejas destacan el uso de embarcaciones sin cabina, la falta de visores nocturnos y dotaciones formadas por dos guardias civiles, lo que consideran una situación totalmente desproporcionada frente a los medios con los que cuentan las organizaciones criminales.

Situación de los dos heridos

En cuanto a los dos agentes heridos en el accidente, ambos se encuentran estables y fuera de peligro. Se prevé que a lo largo de esta semana sean trasladados a hospitales de sus provincias de origen: uno a Alicante y otro permanecerá en Huelva.

Por el momento, las causas exactas del accidente siguen bajo investigación. La fiscal superior de Andalucía ha señalado que no se descarta ninguna hipótesis.

El capitán fallecido, Jerónimo J. M., era natural de la localidad malagueña de Villanueva del Rosario y estaba destinado en Huelva. Según su familia, era un profesional "dedicado y comprometido", muy valorado dentro del cuerpo. Además, se encontraba a punto de ascender y tenía previsto regresar a su tierra natal, donde aún reside gran parte de su familia.

Este lunes, familiares, autoridades y compañeros rindieron homenaje a los agentes fallecidos con un minuto de silencio en el municipio malagueño de Torremolinos. En el acto participaron la alcaldesa, Margarita del Cid, el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, y representantes de distintos cuerpos de seguridad. También acudieron agentes de la Guardia Civil para arropar a los familiares.

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