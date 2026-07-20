Martínez- Almeida, tras la respuesta de Rajoy en su columna de celebración del Mundial: "No me quiero meter en un lío"

Como gran aficionado al fútbol, José Luis Martínez- Almeida, reconocía que sufrió viendo el partido de la Selección Española, pero sin perder la fe en el que ha demostrado ser el mejor equipo del Mundial de fútbol. El alcalde de Madrid asistió a la Plaza de Colón a ver la final en la que España se impuso a Argentina y tras la cual comenzaron los preparativos de la celebración del día después. Ya había trabajo adelantado ante la previsión de que una gran cantidad de seguidores de La Roja se echaran a las calles en caso de victoria, como así fue.

"Soy muy futbolero, soy muy pasional, la gente lo sabe, que lo paso difícil. Lo pasé realmente mal", decía Almeida.

Un dispositivo con antecedentes

La ciudad de Madrid es veterana en la celebración de eventos masivos como la rúa en autobús de los de Luis de La Fuente, Rodri, Lamine Yamal o Ferrán Torres de la tarde de este lunes.

El alcalde madrileño celebra que la gran fiesta de la pasada noche, pese a los cientos de intervenciones de los servicios de emergencias de la capital, se desarrollara sin incidentes graves: "SAMUR tuvo que hacer trescientas intervenciones, todas bastante leves. Sabemos lo que tenemos por delante".

"No me quiero meter en un lío como Mariano Rajoy"

Mariano Rajoy ha suscitado cierta polémica en las últimas semanas por varias de sus columnas de opinión deportiva. El expresidente del Gobierno ha aprovechado la última para responder a todos los críticos con lo que Almeida entiende que es "retranca gallega". El alcalde invita a restar polémica y entender con humor los textos de Rajoy y asegura que espera con impaciencia la próxima Eurocopa de 2028 para "poder volver leer los artículos en El Debate (...) Somos felices, vamos a celebrarlo".

Bromeaban en plató con la designación del 20 de julio como fiesta nacional por la celebración de la recién conseguida Copa del Mundo y sobre posibles retrasos de los trabajadores a la hora de llegar a sus puestos: "Vamos a ser comprensivos".

Cristóbal Soria lanzaba al alcalde una pregunta 'con efecto' respecto al lugar elegido como corazón de los festejos de la victoria de España y el alcalde la atajaba exitosamente. El centro de la celebración se encuentra en la Plaza de Cibeles, y su vínculo con las victorias del Real Madrid genera algún sentimiento encontrado en el colaborador, crítico con el equipo blanco: "¡¿Por qué Cibeles, por qué?!".

Recibía con una sonrisa la pregunta y evitaba pronunciarse Almeida: "No me quiero meter en un lío como Mariano Rajoy". Por último confirmaba la información que adelantaba Lorena García sobre el horario y trayecto del autobús desde el que los jugadores presentarán el trofeo a la afición.

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