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En tierra lejana | 20 de julio

La confesión de Fikriye cambia la investigación sobre Boran: Cihan descubre que ella llevó a Halis hasta él

Cihan ya sospechaba que la muerte de Boran escondía algo más que un accidente. Pero la confesión de Fikriye destapa una nueva pieza del puzle y deja a Alya rota al recordar un detalle de su pasado.

La confesión de Fikriye cambia la investigación sobre Boran: Cihan descubre que ella llevó a Halis hasta él

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan no consigue controlar la rabia. Después de hablar con Fikriye, ha llegado a su despacho muy alterado y ha empezado a destrozar todo lo que encontraba a su paso. Minutos más tarde, Kaya ha entrado preocupado al verlo fuera de sí, intentando averiguar qué había ocurrido.

Entonces Cihan le ha contado lo que acababa de descubrir. Según Fikriye, Halis sabía perfectamente dónde estaba Boran en Canadá. Una información que cambia por completo todo lo que pensaban hasta ahora sobre lo ocurrido.

Kaya ha intentado entender cómo pudo llegar esa información hasta Halis, pero Cihan ha evitado responder. Justo en ese momento ha aparecido Alya y ha escuchado parte de la conversación.

Poco a poco, ha empezado a recordar lo que pasó hace años. "Fikriye me pidió una foto de mi hijo. Yo se la envié... y ella se la enseñó a Halis", ha reconocido.

Sus palabras han dejado a Kaya sin habla. Él no entiende por qué ocurrió aquello, mientras Alya ha intentado explicar que jamás imaginó lo que podía desencadenar un gesto tan inocente.

Ahora Cihan tiene una nueva pieza para seguir investigando qué ocurrió realmente con Boran. Y Alya tendrá que convivir con la idea de que, sin saberlo, aquella fotografía pudo cambiar el destino de toda su familia.

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