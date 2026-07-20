El triunfo de España hace que todos los políticos remen a una celebrando la segunda estrella: "¡Campeones del mundo!"

"¡Campeoooones!" Hoy no hay espacio para la discusión, el mensaje es unánime porque la Selección española ha conseguido que la mayoría de los dirigentes políticos y cargos públicos españoles remen con el mismo mensaje: "¡CAMPEONES DEL MUNDO!"

Hubo que esperar y sufrir hasta el minuto 106 en la prórroga, pero entonces un gol de Ferrán Torres llevó a la Roja al segundo título de campeona del mundo frente a Argentina y fue entonces cuando en las redes el mensaje fue único. Desde la Casa Real, al Gobierno, a los partidos y presidentes autonómicos coincidieron en difundir un mensaje de celebración y victoria.

@CasaReal escribió: "¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

Pedro Sánchez, también presente en el estadio agradeció el esfuerzo a los jugadores: "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo".

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Merecidísimos ¡CAMPEONES DEL MUNDO! Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo.¡Enhorabuena, Selección Española de Fútbol !¡¡¡Viva España!!!".

Santiago Abascal, presidente de Vox: "Gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo que, para orgullo de generaciones, ha llevado la bandera de España tan lejos, tan arriba".

Ione Belarra, secretaria general de Podemos: "¡Celebrando este merecidísimo triunfo de la selección! Y valorando seriamente dedicarme a la adivinación jeje".

Carlos Cuerpo: "Un equipo de 10 que nos ha hecho vibrar y disfrutar. ¡Orgullo de selección 🇪🇸!! Campeones del mundo🌟🌟 ¡VamosEspaña!

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social: "Y la roja volvió a lo más alto. Volvimos a vibrar, a cantar el gol con una misma garganta. El sueño de 2010 se repite 16 años después. Cada segundo peleado ha merecido la pena. VOLVEMOS A GANAR EL MUNDIAL. HOY TEJEMOS LA SEGUNDA ESTRELLA".

Óscar Puente: "España es el país del fútbol del siglo XXI. La selección que más títulos ha ganado en este siglo y la única que ha ganado el título de campeona del mundo dos veces. España es el país de moda en el mundo".

Gabriel Rufián: "España 1 - Infantino 0"

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