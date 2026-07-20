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Mundial 2026

Un España - Argentina al más puro estilo de la Super Bowl: Todos los artistas que han actuado en la final del Mundial 2026

Los jugadores de las selecciones española y argentina no han sido los únicos que se han llevado las miradas de los millones de espectadores en la gran final.

Madonna, junto a Ronaldo y Ronaldinho, en su espectáculo de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Una final España - Argentina al más puro estilo de la Super Bowl en el Mundial 2026: Desde Madonna hasta Justin Bieber o Shakira | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

La selección española ha pasado a la historia tras haber vencido a Argentina y así conseguir su ansiada segunda estrella. Además de la multitud de recuerdos que dejará este partido para la posteridad, el pasado domingo, la FIFA implementó un elemento que llamó la atención de los millones de espectadores que disfrutaban del intenso duelo entre ambos finalistas: un espectáculo de grandes actuaciones por parte de grandes artistas fuertemente inspirado en la Super Bowl.

El evento tuvo lugar en el medio tiempo y fue dirigido por el cantante Chris Martin. Duró aproximadamente 11 minutos y, en consecuencia, alargó el descanso algo más de lo habitual. En este acto participaron grandes artistas como Justin Bieber o Madonna, entre otros.

El K-Pop llega al Mundial con BTS

La ceremonia también ha contado con la participación de la popular banda surcoreana BTS, uno de los grandes nombres en el panorama musical de la última década a nivel internacional. La presencia del grupo surcoreano confirma la apuesta de la FIFA por un cartel pensado para audiencias de todos los continentes y por reunir algunos de los artistas con mayor capacidad de convocatoria del mundo.

Shakira nos acompaña en otra victoria

Tras convertir el Waka Waka en un himno para toda una generación en 2010, la colombiana ha regresado al Mundial para encabezar un espectáculo que se ha convertido en otro gran recuerdo para los españoles con su Burna Boy Dai Dai, la canción oficial de esta edición.

Gustavo Dudamel y los Teleñecos

El director de orquesta Gustavo Dudamel, uno de los grandes artistas en la música clásica actual, ha aparecido junto a Kermit, Miss Piggy y otros personajes de The Muppets y Barrio Sésamo, sorprendiendo así a muchos espectadores. La FIFA y Global Citizen han aclarado que su presencia impulsa un mensaje educativo y representa también al público infantil. Uno de los momentos más icónicos que regalaron fue el ya conocido remo noruego que se viralizó en el pasado Nouega - Inglaterra.

Justin Bieber lleva su voz a la gran final

Tras haber actuado en el Festival de Coachella, Justin Bieber continúa su recorrido por los escenarios. El artista era uno de los más esperados por el público e incluso por alguno de los jugadores, que han compartido su admiración.

Madonna vuelve a hacer historia

La reina del pop ha sumado su actuación en la final de un Mundial a su larga trayectoria llena de momentos icónicos. Su intervención ha convertido este espectáculo en un encuentro especial junto a los exfutbolistas Ronaldo y Ronaldinho que ha aumentado la espectacularidad de este partido.

El líder de Coldplay, responsable del show

Gran parte del espectáculo se ha llevado a cabo por Chris Martin, el vocalista de Coldplay, quien fue el director creativo del show junto a Global Citizen. El grupo británico ha participado junto al PS22 Chorus, un reconocido coro infantil neoyorquino.

Además, el show contribuye al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, cuyo objetivo es el de recaudar 100 millones de dólares destinados a la ampliación del acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo.

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