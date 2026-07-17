Las reacciones a las amenazas en una llamada entre dos generales de la Guardia Civil: "Es la verbalización de la intoxicación del 'sanchismo'"

Los audios publicados este viernes por ABC sobre la conversación entre el exgeneral de división de la Guardia Civil en Madrid, Fernando Mora, y el jefe del Mando de Operaciones, el teniente general Luis del Castillo Ruano, han provocado una oleada de reacciones entre nuestros colaboradores de Espejo Público.Han puesto el foco tanto en el contenido de la conversación como en el tono empleado por el mando de la Guardia Civil, calificando lo sucedido de "espectáculo deprimente" y denunciando una supuesta utilización política del cuerpo.

La periodista Isabel Rábago ha restado importancia al lenguaje empleado para centrar la atención en el fondo de la conversación. "Independientemente del lenguaje, es lo que se dice, y lo que se dice es que hay una orden directamente del Ministerio que le da a la directora general de la Guardia Civil que te ordena que no representes a la Guardia Civil en un acto concreto", afirma.

Rábago ha señalado además que el audio refleja el conflicto al que se enfrenta un mando obligado a obedecer instrucciones de sus superiores. "El guardia civil, cuya obligación es acatar las órdenes de sus superiores, lo que le está echando en cara es que le dicen que acate una orden por un tema político". A su juicio, la grabación supone un antes y un después porque, según asegura, "por primera vez lo escuchamos verbalizado: el grado de intoxicación del 'sanchismo' sobre estos cuerpos de la Guardia Civil".

"Luis Antonio del Castillo es el típico matón"

Por su parte, el periodista Juan Madueño fue muy crítico con la actitud del teniente general Luis del Castillo durante la conversación difundida por ABC. "Luis Antonio del Castillo es el típico matón. En cuanto el otro pone el pie en la pared, se viene abajo", afirma.

Madueño sostiene además que este episodio evidencia prácticas que, en su opinión, se producen habitualmente fuera del foco público. "La influencia, la presión o el intento de chantaje por una orden de movimientos en la política. Muchas cosas que no vemos son muy parecidas a estas", señaló.

"Una institución en deterioro por el Gobierno"

El actor y colaborador Toni Cantó también ha querido condenar el contenido de los audios, poniendo el acento en las amenazas que se escuchan durante la conversación. "A mí me parece que las formas son muy relevantes, sobre todo cuando hay amenaza física por medio", sentencia.

Cantó asegura que muchos miembros de la Guardia Civil estarán siguiendo con preocupación lo sucedido. "Me estoy acordando de muchos guardias civiles que estarán asistiendo a este espectáculo deprimente", dijo.

Además, lanzó críticas contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al asegurar que "habrá que ver si Mercedes González hoy nos miente igual de descaradamente que cuando nos dijo en el Congreso de los Diputados que con Leire solo se había tomado unos cafelitos". En su intervención también ha denunciado que, a su juicio, "estamos viendo a una serie de gente colocada políticamente como decisión política que lo único que hace es entorpecer la labor de la Guardia Civil, una institución que está sufriendo un deterioro por parte de este Gobierno".

Las reacciones llegan después de que ABC difundiera el contenido íntegro de la conversación mantenida el 30 de abril de 2025 entre Fernando Mora y Luis del Castillo, en la que este último profiere graves insultos y amenazas mientras ambos discuten sobre la orden de que Mora no acudiera a los actos institucionales del Dos de Mayo en Madrid. Según la información publicada por el diario, horas después de aquella conversación el mando terminó autorizando por WhatsApp la asistencia de Mora al acto.

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