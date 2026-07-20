Karlos Arguiñano elige en El Hormiguero las tres recetas que salvaría en su cocina

Karlos Arguiñano visitó a Pablo Motos para llenar el plató de humor. Durante la charla, el presentador le propuso un curioso reto: elegir únicamente tres platos indispensables para incluir en un hipotético libro de cocina de solo tres páginas.

Arguiñano seleccionó los huevos en cualquiera de sus formas, las legumbres por su versatilidad y bajo coste, y unas buenas costillas de cerdo. Con esta sencilla propuesta, el chef demostró una vez más que se puede comer de forma excelente, sana y muy barata.