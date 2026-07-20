El 'tío' de Ferrán Torres desvela el secreto de su éxito: "Esa pequeña motivación de su abuelo le hizo jugar siempre en ese terreno"

Foios se ha despertado este lunes con una mezcla de incredulidad, orgullo y emoción. Apenas unas horas después de que Ferran Torres anotara en el minuto 106 de la prórroga el gol que dio a España la victoria frente a Argentina y la segunda Copa del Mundo de su historia, las calles de su localidad natal reviven los recuerdos del niño que nunca se separaba de un balón.

Uno de esos testigos es Vicente, vecino del municipio valenciano, que asegura haber visto crecer al delantero desde que era un crío. "Aquí hacíamos cenas en la calle y siempre le decíamos: 'Ferran, estás siempre con el balón'. Ya entonces se veía que tenía algo especial", recuerda. Su propio hijo comenzó a jugar al fútbol junto a él, aunque pronto entendieron que el talento de Ferran estaba varios pasos por delante.

La euforia por la victoria de la selección sigue muy presente en el pueblo. "Lo que hizo España fue magnífico. Ganamos con mucha educación, con mucha elegancia y con mucha técnica. Somos campeones del mundo, merecidamente, y estamos muy orgullosos", afirma todavía emocionado.

"Estamos en un sueño"

Más allá del futbolista, en Foios destacan la humildad de la familia Torres. Vicente explica que el éxito nunca ha cambiado a quienes le rodean. "Su padre es electricista y ahora estará celebrándolo con él en Nueva York, pero sigue siendo el mismo de siempre. Son una familia muy buena y muy humilde", cuenta.

Para los vecinos, esa normalidad hace que el logro tenga todavía más valor. "Ver que personas como nosotros, tan sencillas, llegan a conseguir algo tan grande para España es difícil de explicar. Hemos estado toda la noche como en un sueño y ahora empezamos a darnos cuenta de que realmente lo hemos conseguido", señala.

Por el momento, el municipio desconoce cuándo podrá recibir al nuevo héroe mundialista, ya que el delantero tendrá que cumplir antes con los compromisos oficiales tras proclamarse campeón del mundo.

Los euros del abuelo que alimentaron un sueño

Entre los recuerdos de infancia hay una anécdota que Vicente conserva con especial cariño. El abuelo de Ferran, Fernando, agricultor de profesión, encontraba una forma muy particular de motivar a su nieto: por cada gol que marcaba, le daba un euro. "Los sábados nos reuníamos a comer en familia y Ferran venía diciendo: 'Tío Vicente, hoy he metido tres goles y el abuelo me ha dado tres euros'", rememora entre risas.

Para su vecino, aquella recompensa simbólica fue mucho más que una moneda. "Los niños necesitan sentir que lo que hacen tiene un reconocimiento. Él siempre tuvo ese incentivo y nunca perdió las ganas de marcar". También considera que el delantero ha soportado una presión excesiva durante su carrera. "Se le ha exigido más de lo que tocaba. Hay que dejarle jugar porque, cuando llega el momento, demuestra que es un crack. Tiene un don para ver el ángulo por donde entra el balón".

Y precisamente ese don volvió a aparecer cuando más lo necesitaba España. En el minuto 106, el niño que nunca soltaba el balón escribió su nombre para siempre en la historia del fútbol español.

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