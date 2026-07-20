La verdad detrás del héroe del Mundial: la tía de Ferran Torres revela su emoción tras la victoria de España

Ferrán Torres se ha convertido en un jugador imprescindible y decisivo durante el Mundial de fútbol 2026. Sobretodo, en la gran final contra Argentina, un equipo que parecía tener muy claro que conseguirían bordar la cuarta estrella en su camiseta color celeste.

Sin embargo, Ferrán, cambió sus planes por completo. El delantero anotó el 1-0 en el minuto 106 de partido durante una prórroga que tuvo a todos los aficionados con el corazón a mil por hora la mayor parte del tiempo. Un jugador que, pese a mostrar una capacidad de juego indiscutible, ha atravesado momentos muy duros e inseguridades consigo mismo que le hicieron ponerse en manos de un especialista y acercarse aún más a Dios.

Laura Donderis, su tía, confiesa para YAS Verano que están contentos y muy emocionados por la victoria. "Yo creo que la gente apostaba por él y más la de aquí" en referencia a la gente de Valencia. "Tiene que marcar en la prórroga porque se lo merece" asegura Laura justificando que su sobrino es una persona educada y respetuosa

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