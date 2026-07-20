Angie Rigueiro, la presentadora hispano- argentina, se rinde a España tras la victoria: "Anularon completamente a Messi"

Nuestra presentadora de deportes, Angie Rigueiro, ya se ha hecho un nombre en la casa de Atresmedia por ser una de las mejores periodistas deportivas de nuestro país. Con su naturalidad y pasión por lo que hace, consigue transmitir como nadie toda la actualidad de deportes en España y el mundo. Hoy, tras la mágica victoria en el Mundial, ha hecho un pequeño análisis de cómo fue el partido.

Cabe mencionar que Rigueiro no ha tenido las cosas fáciles durante esta final, pues la periodista nació en Buenos Aires y se vino a vivir a España con tan solo tres años. Por ello, cuenta con la doble nacionalidad y su corazón se encontraba dividido esta pasada noche de domingo. Sin embargo, ya lo dijo el viernes pasado en el mismo plató de Espejo Público: "Yo quiero que gane España". Y como si les hubiera dado suerte, así ha sucedido, y esta mañana ha celebrado con nuestras compañeras la victoria.

"España ha ido de menos a más"

La presentadora de deportes ha hecho un análisis del partido que ha concedido a España la segunda estrella gracias a ese gol de Ferrán Torres en el minuto 106. Según comenta, nuestra selección ha conseguido superarse a sí misma partido a partido. "España ha demostrado lo que venía demostrando desde semifinales, porque ha ido de menos a más. Ese empate con Cabo Verde nos ha pasado como cuando perdimos el primer partido en 2010 y entonces hemos ido de menos a más", comenta Rigueiro. Además, pensando en la parte más técnica, ha añadido: "Marcó un partido de absoluta posesión, presión arriba y también demostrando el centro del campo que tenemos con un Rodri maravilloso".

Hacían que cada pérdida fuera un ataque defensivo

Por otro lado, también ha querido hacer hincapié en lo bien leído que llevaba la selección el partido contra Argentina, sabiendo en todo momento cuáles eran sus puntos débiles. La clave: la figura de Lionel Messi. "El titular que puedo dar es: 'perdían el balón y lo recuperaban'. Hacían que cada pérdida fuera un ataque defensivo y eso anuló totalmente a Argentina, porque lo que les funciona es un pase largo y que Messi meta un gol. Por ello, anularon completamente a Messi, no le dejaron jugar", ha concluido.

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