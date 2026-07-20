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Un argentino con un bar en España, tras perder la final del Mundial: “Solo nos quedó comer milanesas para sentirnos en casa”

La derrota de Argentina ante España no impidió que miles de aficionados salieran a las calles de Buenos Aires para arropar a su selección. Una imagen que sorprendió a muchos y que refleja el reconocimiento de la afición al recorrido del equipo, vigente campeón del mundo y de la Copa América.

La reacción de un argentino con un bar en España

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Rodrigo Díaz
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Julián, un argentino que regenta un bar en España, siguió la final rodeado de cerca de un millar de compatriotas. Según explicó en Espejo Público, el ambiente estuvo marcado por la tensión durante todo el encuentro. Reconoció que, al vivir en España, muchos tenían “sentimientos encontrados”, aunque confiaban en que el gol argentino acabaría llegando. Finalmente no ocurrió y, entre bromas, aseguró que tras la derrota solo les quedó “comer milanesas para sentirse en casa”.

Las imágenes de Buenos Aires sorprenden tras la derrota

Durante la entrevista, Cristóbal Soria ha destacado las imágenes que dejaron las calles de Buenos Aires, donde miles de personas se concentraron junto al Obelisco pese a que Argentina había perdido la final. “Si un extraterrestre hubiera bajado a la Tierra y hubiera visto eso, habría pensado que Argentina había ganado”, comentó, sorprendido por el ambiente de celebración.

“Quedar segundos también es importante”

Julián ha defendido la reacción de la afición argentina y asegura que el respaldo al equipo va más allá del resultado. “Nosotros somos muy exigentes, pero esta selección ha demostrado que quedar segundos también es muy importante, aunque a todos nos duela perder”, explicó. A su juicio, las celebraciones reflejan el orgullo por el camino recorrido por el combinado argentino durante el torneo.

Una derrota que también engrandece a España

El periodista Iñako Díaz-Guerra ha destacado que la victoria española adquiere aún más valor por el rival al que derrotó en la final. Recuerda que Argentina llegaba como vigente campeona del mundo y de la Copa América, por lo que vencer a un equipo con ese historial “multiplica el valor de la victoria de España y también el valor de la derrota de Argentina”.

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