VIDEO: Celebración por las nubes, así cantaron el "campeones" los españoles de este vuelo a Nueva York

Ferrán Torres metía gol en el minuto 106 y los pasajeros de un vuelo destino Nueva York celebraban de manera eufórica la victoria de España ante Argentina por 1 gol a 0. El piloto anunciaba por megafonía el resultado y, la afición española, estallaba de alegría con la segunda estrella.

España se impuso a Argentina este domingo por 1-0 en el New York Stadium, en un partido que se decidió en la prórroga. La selección española dominó el encuentro con una posesión del 65% y un total de 20 remates, en comparación con los 2 de Argentina.

El triunfo de lo colectivo se hizo palpable en Nueva York, donde España emuló lo de Sudáfrica 16 años atrás y ya tiene los mismos mundiales que Francia, Uruguay, y uno más que Inglaterra. La Roja defenderá el título en 2030, torneo que precisamente se disputará, en parte, en terreno español. Y sí, es España el primer país de la historia en ser vigente campeón del mundo, tanto masculino (2026) como femenino (2023).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.