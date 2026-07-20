Felipe VI felicita a la Selección Española en la Zarzuela: "Habéis ganado con gallardía"

Tras conseguir la victoria ante Argentina en la final del Mundial 2026, los aficionados españoles solo quieren una cosa: celebrarlo. Es la segunda estrella que van a bordar en las camisetas de la Selección Española, la segunda vez que se hace historia desde que Andrés Iniesta nos diera la primera alegría contra Holanda.

El avión ha aterrizado a las 14:30 y los jugadores han sido recibidos en la Casa Real, donde han saludado y hablado con los Reyes. Ahora sí, ha comenzado la esperada ruta en autobús, su primera parada ha sido Zarzuela y ahora parten hacia la Moncloa. Primera celebración a techos descubierto con los aficionados.

Nuestra reportera Andrea Suñé está allí para contarnos todos los detalles de esa celebración y del ambiente tan eufórico que se está viviendo en estos momentos. Nos cuenta que dentro del palacio de la Zarzuela se ha seguido un protocolo, ha habido un saludo, una foto y unas palabras por parte del Rey de España. Felipe VI se dirige a la selección para reconocer su mérito: "Siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos" por eso, "Habeis ganado con gallardía" explicaba orgulloso.

La Familia Real acaba de recibir la nueva camiseta de la Selección Española con las dos estrellas encima del escudo. Un acontecimiento insólito tras hacerse la foto de grupo ya que solo se ha vivido una vez en la historia.

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