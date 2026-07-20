Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Las altas temperaturas han llegado hasta el plató de Pasapalabra y la responsable es Tania Llasera. Nada más comenzar su nueva visita al concurso, le ha puesto alicientes y picante a su duelo contra Óscar Higares en La Pista. “Si gano, es posible que tenga que desnudarte”, le ha avisado.

La invitada ha dado una explicación: lo haría “en nombre de Paz Padilla, por el 25 de noviembre del pasado año”. “Te desnudó, que yo lo vi”, ha añadido. En realidad, no llegó a tanto ese momento, pero sí se produjo un baile muy sensual entre Paz y Óscar al ritmo de ‘Noches de bohemia’. Desmelenada, incluso se colgó de su cuello e hicieron varios portés. “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”, bromeó Roberto Leal entonces.

Al igual que hizo Paz Padilla, Tania ha ganado a Óscar. Sin embargo, no ha llegado tan lejos en su baile con su rival, entre otros motivos porque la canción ha sido mucho más discotequera. De todas formas, la comunicadora ha sacado toda la sensualidad posible al ritmo de ‘Baby, baby’, tanto con Óscar como con Roberto. ¡Revívelo en el vídeo!

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