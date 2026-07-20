Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 de julio

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

La comunicadora ha subido la temperatura de Pasapalabra al intentar rememorar el baile que Paz Padilla hizo con el extorero hace unos meses.

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Las altas temperaturas han llegado hasta el plató de Pasapalabra y la responsable es Tania Llasera. Nada más comenzar su nueva visita al concurso, le ha puesto alicientes y picante a su duelo contra Óscar Higares en La Pista. “Si gano, es posible que tenga que desnudarte”, le ha avisado.

La invitada ha dado una explicación: lo haría “en nombre de Paz Padilla, por el 25 de noviembre del pasado año”. “Te desnudó, que yo lo vi”, ha añadido. En realidad, no llegó a tanto ese momento, pero sí se produjo un baile muy sensual entre Paz y Óscar al ritmo de ‘Noches de bohemia’. Desmelenada, incluso se colgó de su cuello e hicieron varios portés. “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”, bromeó Roberto Leal entonces.

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”

Al igual que hizo Paz Padilla, Tania ha ganado a Óscar. Sin embargo, no ha llegado tan lejos en su baile con su rival, entre otros motivos porque la canción ha sido mucho más discotequera. De todas formas, la comunicadora ha sacado toda la sensualidad posible al ritmo de ‘Baby, baby’, tanto con Óscar como con Roberto. ¡Revívelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

“Si la he cantado y todo”: Javier se ríe de su propio error y acaba ganando a David en AlaZ

“Si la he cantado y todo”: Javier se ríe de su propio error y acaba ganando a David en AlaZ

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Tania Llasera calienta su duelo contra Óscar Higares en La Pista: “Es posible que tenga que desnudarte”

Roberto Leal recuerda en Pasapalabra la última vez que se quitó la barba: “Me vi y me escondí”

Roberto Leal recuerda en Pasapalabra la última vez que se quitó la barba: “Me vi y me escondí”

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”
Mejores momentos | 20 de julio

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

Ferrán
Actualidad

La verdad detrás del héroe del Mundial: la tía de Ferran Torres revela su emoción tras la victoria de España

J Kbello
Actualidad

J Kbello se proclama ganador de Tu cara me suena 13 tras partir como favorito desde el inicio: "Me puse a llorar con el corazón encogido"

J Kbello se convierte en el ganador de Tu cara me suena 13 después de obtener el 51% de los votos del público en la gran final.

Rodri
¡CAMPEONES!

Luis de la Fuente no cabe de alegría por el triunfo de España y no duda en elogiar a sus jugadores: "Es el mejor equipo del mundo"

Los jugadores de la Selección Española han hecho acto de presencia en la Moncloa donde Luis de la Fuente, Rodri, Ferrán y el presidente del Goierno, Pedro Sánchez no han dudado en dedicar unas palabras al público por la victoria.

Rey

Felipe VI felicita a la Selección Española en la Zarzuela: "Habéis ganado con gallardía"

"Este programa fomenta el talento": el jurado hace balance de Tu cara me suena 13

"Este programa fomenta el talento": el jurado hace balance de Tu cara me suena 13

PATXI

Patxi Salinas, exjugador y amigo de Luis de la Fuente sobre la victoria de España: "Es el hombre más feliz del mundo"

Publicidad