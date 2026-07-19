España vs Argentina, final del Mundial 2026 en directo: ¡La Roja, a por su segunda estrella; Argentina a por su cuarta!

España vive esta noche de domingo el partido más importante desde el que disputó en Sudáfrica en 2010 que proclamó campeona del mundo a la Selección por primera vez en su historia. La Roja se verá las caras ante la Argentina de Leo Messi, actual campeona del mundo y que busca su cuarta estrella, en un encuentro que paralizará el planeta. Argentina y España son la primera y la segunda selección por ranking FIFA, y ambas se medirán en la gran final del Mundial 2026.

Los de Luis de la Fuente sueñan con bordar su segunda estrella mundialista, mientras que la albiceleste busca su cuarta, que además sería su segunda consecutiva (2022 y 2026), algo que solo han conseguido hacer Italia y Brasil.

España, que eliminó por el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, se ha mostrado como la selección más fiable y regular del torneo, con la única 'mancha' de su empate ante Cabo Verde en el Mundial. Argentina, en cambio, ha tirado de casta, orgullo y personalidad para pasar eliminatorias que estuvo cerca de perder: Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

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