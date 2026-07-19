Mundial 2026
España vs Argentina, final del Mundial 2026 en directo: ¡La Roja, a por su segunda estrella; Argentina a por su cuarta!
La Selección Española afronta ante la Argentina de Messi, actual campeona, el partido más importante de su historia tras el título mundialista en 2010. Sigue en directo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
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España vive esta noche de domingo el partido más importante desde el que disputó en Sudáfrica en 2010 que proclamó campeona del mundo a la Selección por primera vez en su historia. La Roja se verá las caras ante la Argentina de Leo Messi, actual campeona del mundo y que busca su cuarta estrella, en un encuentro que paralizará el planeta. Argentina y España son la primera y la segunda selección por ranking FIFA, y ambas se medirán en la gran final del Mundial 2026.
Los de Luis de la Fuente sueñan con bordar su segunda estrella mundialista, mientras que la albiceleste busca su cuarta, que además sería su segunda consecutiva (2022 y 2026), algo que solo han conseguido hacer Italia y Brasil.
España, que eliminó por el camino a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, se ha mostrado como la selección más fiable y regular del torneo, con la única 'mancha' de su empate ante Cabo Verde en el Mundial. Argentina, en cambio, ha tirado de casta, orgullo y personalidad para pasar eliminatorias que estuvo cerca de perder: Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.
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España vs Argentina en directo: el Mundial de Lamine, una 'incógnita'
Su influencia va mucho más allá de goles y asistencias, pero el jugador del Barça solo ha marcado un gol y todavía no ha dado un pase de gol, eso sí, provocó el penalti ante Francia y ha tenido buenos minutos en varios de los partidos... Aunque su influencia ha sido mucho menor de lo que se esperaba, y estando España en la final no deja de ser una buena noticia que su gran estrella no haya brillado todavía... porque si lo hace...
¡España sale a calentar!
¡Los futbolistas de Luis de la Fuente pisan el césped para comenzar con el calentamiento prefinal! ¿HAY NERVIOS, O NO? También lo hacen los argentinos comandados, liderados y motivados por la leyenda Leo Messi. Qué momento, las gradas ya están a rebosar.
Pedro Sánchez: "¿Y por qué no?"
Es una de las frases del Mundial... Pedro Sánchez ha compartido un tuit en su X animando a España antes de la final del Mundial:
¿Cuántas finales del Mundial han jugado España y Argentina?
En el caso de España, esta será la segunda de su historia tras la jugada y ganada en Sudáfrica 2010. Argentina, por su parte, ha disputado seis (sin contar con esta) ganando tres y perdiendo otras tres. Hay que tener en cuenta que con Leo Messi ha jugado tres de las siete finales de la albiceleste.
¡Colas y caos en el acceso al estadio!
Al parecer se ha desatado cierto caos en la entrada al estadio MetLife... Más de 2.000 periodistas y hasta tres horas de cola para entrar en el estadio de Nueva Jersey que acogerá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
¡Comienzan los shows prefinal: Speed entra en acción!
El conocido youtuber, protagonista indiscutible del Mundial en redes sociales, es de los primeros en actuar en la previa de esta final del Mundial entre España y Argentina.
¡El autobús de la Selección Española llega al estadio de la final del Mundial!
¡ESPAÑA ya está en Nueva Yersey! ¡HORA Y MEDIA, SOLO HORA Y MEDIA! ¡Los jugadores, totalmente concentrados, van camino del túnel de vestuarios!
¡ONCE OFICIAL DE ARGENTINA EN LA FINAL DEL MUNDIAL!
¡Vamos ahora con la alineación de Scaloni, que sí ha querido introducir tres cambios respecto al once de Inglaterra! Montiel entra como lateral derecho, en el centro entra De Paul y como extremo sorprende con Nico González, yéndose al banquillo Nahuel, Paredes y Giuliano.
11: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Nico González; Messi y Julián Álvarez.
¡El hermano de Lamine Yamal ya está en el estadio para ver el España-Argentina!
El pequeño Keyne ya está presente en el Meadowlands Stadium de Nueva Yersey, donde en menos de dos horas arrancará la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El hermano de Lamine ya ha protagonizado varias anécdotas a lo largo del torneo, siendo captado por las cámaras en actitudes y poses que han conquistado a millones de personas.
¡¡PEDRI ES SUPLENTE EN ESPAÑA!!
¡VAMOOOOS YA CON EL ONCE OFICIAL DE LUIS DE LA FUENTE! ¡Mismo once del España-Francia! La sorpresa vuelve a ser que Pedri es suplente.
11: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Solo Oyarzabal supera los dos goles en España...
Es curioso, pero solo Mikel Oyarzabal ha superado la barrera de los dos goles en la Selección Española durante este Mundial. El jugador vasco lleva cinco dianas y después de él están Mikel Merino y Pedro Porro con dos tantos. Dice mucho de la fuerza colectiva del equipo de Luis de la Fuente, y de lo poco que necesitan a un jugador en concreto. Y todo esto sin haber visto todavía la mejor versión de Lamine Yamal en el torneo. Ninguna selección depende menos de un jugador que España, y de eso se ha encargado el técnico riojano a lo largo de estos últimos años. El equipo gana a lo individual.
Este vídeo dice mucho de ello:
¡Messi, segundo máximo goleador... y gran temor de España!
Los hemos mencionado antes pero nunca serán suficientes, Messi, pese a sus 39 años, ha demostrado en este Mundial que sigue siendo absolutamente decisivo en los Mundiales. Es el segundo máximo goleador del Mundial, y le será complicado igualar a un Mbappé que ayer anotó un doblete ante Inglaterra y que dijo adiós al Mundial con diez tantos. El de Rosario, por su parte, marcó en todos los partidos excepto ante Suiza, y además ha asistido en las tres últimas eliminatorias.
¡¡Quedan menos de tres horas para la final del Mundial!!
El partido comienza a las 21:00 (horario peninsular) y desde ya estamos esperando los onces oficiales de España y Argentina, muchas dudas con la Roja, ¿alineará a Pedri el técnico Luis de la Fuente? Es prácticamente la única duda en el combinado español, y tampoco parece que pueda haber muchas sorpresas en el de la albiceleste.
Messi, a por la gloria infinita con Argentina
Y qué decir de Leo Messi, que esta noche disputará su tercera final en un Mundial y que sueña con ganar dos títulos consecutivos, algo de lo que muy muy pocos jugadores pueden presumir en toda la historia. Ha marcado ocho goles, ha repartido tres asistencias y a sus 39 años sigue siendo el jugador más decisivo de su selección, y del planeta, aunque 'solo' sea en este torneo, ya que su andadura por la MLS no le mantiene en el foco mediático cada fin de semana.
España, a por la segunda estrella mundialista de su historia
La Selección se volvió inmortal en 2010 tras proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia, y desde entonces cayó de muy malas maneras en los mundiales de 2014, 2018 y 2022, pero en este 2026 ha cumplido con los pronósticos y se ha metido en la final demostrando una unión colectiva, un carácter y un orden que dista mucho del resto de selecciones favoritas. ¿Bordará España esta noche la segunda estrella en su camiseta?
España vs Argentina, final del Mundial 2026 en directo: la Roja, a por su segunda estrella ante la albiceleste de Leo Messi
¡¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos al día más importante en la historia del deporte español!!! Con permiso de la histórica final de 2010... España y Argentina se miden esta noche a las 21:00 en Nueva York en la gran final del Mundial 2026.
La Selección de Luis de la Fuente busca su segunda estrella mundialista, mientras que Argentina aspira a la cuarta de su historia. ¡Un partido que seguirá prácticamente todo el planeta!
¡Comenzamos con la previa y con los mejores datos de la final del Mundial entre España y Argentina!
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