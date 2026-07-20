Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mundial 2026

La apuesta de Cristóbal Soria y Roberto Leal para la final del Mundial: ¿Quién tendrá que lucir la camiseta de su equipo rival?

El presentador y el colaborador hicieron una apuesta el pasado mayo en la que se jugaron lucir una camiseta de sus equipos más odiados.

La reacción de Cristóbal Soria al recordar su apuesta con Roberto Leal

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

Tal y como la final que se disputaron esta noche España y Argentina parece haber respondido a todos los caprichos del destino, hay situaciones en la vida que también parecen haber sido orquestadas. Así es lo que ha pasado entre Cristóbal Soria y Roberto Leal, que el pasado 21 de mayo hicieron una apuesta de cara a la final del Mundial cuyo resultado ha sorprendido al colaborador de Espejo Público.

Partiendo de la base de que Cristóbal Soria ni siquiera recordaba dicha apuesta, ya esto ha supuesto un shock para él. Él y el presentador de Pasapalabra se jugaron lo que para ellos supone una humillación pública: el que perdiera llevaría una camiseta de su equipo rival. En el caso de Roberto Leal, tendría que lucir la camiseta del Betis, siendo él aficionado del Sevilla. Por su parte, Soria tendría que ponerse una camiseta del Real Madrid con el dorsal de Vinicius Jr.

Los videntes del fútbol

Pero lo que más ha sorprendido a nuestros colaboradores ha sido lo que apuntaron tanto el presentador como el colaborador. Ambos dieron en el blanco y escribieron en sus papeles que la final sería entre España y Argentina, y cómo no, que la vencedora sería nuestra selección.

Pudiendo librarse de su castigo, esto no ha parecido ser buena idea para ellos, que han decidido que cumplirán con lo pautado a pesar de haber acertado el resultado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Esther Martínez reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección

El PP reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección tras los altercados durante la final: "Les tuvimos que parar, había cientos y cientos de niños y familias"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

“Ese día no me invites a comer”: El rechazo de Joaquín Padilla a la receta más innovadora de La ruleta

La reacción de Cristóbal Soria al recordar su apuesta con Roberto Leal

La apuesta de Cristóbal Soria y Roberto Leal para la final del Mundial: ¿Quién tendrá que lucir la camiseta de su equipo rival?

Amigo de Luis de la Fuente

El "Luis más cercano" habla de su amigo De la Fuente: "Lo ha conseguido gracias a su esfuerzo"

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana
Mejores momentos | 20 de julio

“¡Vaya panel sin hacer nada!”: La mala suerte de José se convierte en 950 euros caídos del cielo para Ana

Serafín Giraldo analiza la tragedia en Ciudad Rodrigo
Tragedia Mundial

Serafín Giraldo destaca el estado de la fuente en la que ha muerto un menor durante las celebraciones del Mundial: "Estaba sin vallar ni precintar"

Alcalde de Madrid
Entrevista

Martínez- Almeida, tras la respuesta de Rajoy en su columna de celebración del Mundial: "No me quiero meter en un lío"

El alcalde de Madrid ha compartido cómo vivió la victoria de España en la Copa del Mundo y se iniciaron los preparativos de las celebraciones tras el pitido final.

Esther Martínez reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección
Polémica Mundial

El PP reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección tras los altercados durante la final: "Les tuvimos que parar, había cientos y cientos de niños y familias"

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Esther Martínez, asegura que el intento de boicot no impidió que miles de aficionados disfrutaran de la final del Mundial.

¿Cómo reaccionarían ante estas situaciones? ¡Los talents de La Voz Kids responden con emojis!

¿Cómo reaccionarían ante estas situaciones? ¡Los talents de La Voz Kids responden con emojis!

José Félix Díaz celebra la victoria de España

José Félix Díaz aplaude la actitud de España y la victoria brindada por Ferrán Torres: "El fútbol ha hecho justicia y no suele hacerla"

Nutriman

Nutriman explica cómo debemos tratar los alimentos antes de cocinarlos para no echarlos a perder

Publicidad