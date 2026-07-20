La apuesta de Cristóbal Soria y Roberto Leal para la final del Mundial: ¿Quién tendrá que lucir la camiseta de su equipo rival?

Tal y como la final que se disputaron esta noche España y Argentina parece haber respondido a todos los caprichos del destino, hay situaciones en la vida que también parecen haber sido orquestadas. Así es lo que ha pasado entre Cristóbal Soria y Roberto Leal, que el pasado 21 de mayo hicieron una apuesta de cara a la final del Mundial cuyo resultado ha sorprendido al colaborador de Espejo Público.

Partiendo de la base de que Cristóbal Soria ni siquiera recordaba dicha apuesta, ya esto ha supuesto un shock para él. Él y el presentador de Pasapalabra se jugaron lo que para ellos supone una humillación pública: el que perdiera llevaría una camiseta de su equipo rival. En el caso de Roberto Leal, tendría que lucir la camiseta del Betis, siendo él aficionado del Sevilla. Por su parte, Soria tendría que ponerse una camiseta del Real Madrid con el dorsal de Vinicius Jr.

Los videntes del fútbol

Pero lo que más ha sorprendido a nuestros colaboradores ha sido lo que apuntaron tanto el presentador como el colaborador. Ambos dieron en el blanco y escribieron en sus papeles que la final sería entre España y Argentina, y cómo no, que la vencedora sería nuestra selección.

Pudiendo librarse de su castigo, esto no ha parecido ser buena idea para ellos, que han decidido que cumplirán con lo pautado a pesar de haber acertado el resultado.

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