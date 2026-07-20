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ESPAÑA- ARGENTINA

Pilar Losantos dice lo que muchos piensan en España tras ganar la segunda estrella ante Argentina: "Debería estar expulsado para siempre de cualquier competición"

España es campeona del Mundo de Fútbol por segunda vez y la periodista muestra su indignación por el comportamiento de los futbolistas argentinos antes, durante y después del partido. No salva a ni uno.

Pilar Rdgz Losantos

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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España dio una lección de fútbol en la final de la Copa del Mundo, de deportividad, de humildad y de elegancia. Contra todo y contra todos. Los de Luis de la Fuente y Rodri -MVP- conseguían bordar la segunda estrella sobre el escudo.

La agresividad puesta en práctica por la Selección Argentina era casi una certeza antes de empezar el partido, también la cierta connivencia arbitral, esa brisa que ha ido soplando a favor de los de Messi en los últimos tiempos. Pese a todo, no consiguieron someter a la Selección Española, que se proclamaba Campeona del Mundo de nuevo.

"¡¿Cómo que no tuvo mal perder?!"

"No tuvo mal perder Argentina, lo podía haber tenido peor", eran las palabras de la presentadora de Espejo Público de Verano, Lorena García, que provocaban la reacción de Pilar Rodríguez Losantos, periodista y presidenta del diario digital OkDiario. No compartía ese análisis e incluso se mostraba sorprendida.

Una agresión "terrible"

El 5 de Argentina, Leandro Paredes, estuvo coqueteando buena parte del partido con una segunda tarjeta amarilla que el colegiado se negó a mostrar, no por falta de mérito del argentino. Sin embargo lo más sangrante llegó tras el pitido final. La impotencia del ya subcampeón rebosó y cometió una agresión a Eric García y seguidamente otra a Gavi, con la complicidad y participación de Thiago Almada. Pilar subrayaba lo lamentable del espectáculo postpartido: "Segundo cero de la celebración y Paredes debería estar expulsado para siempre de cualquier competición internacional. ¡¿Cómo que no tuvo mal perder?! Por el amor de Dios...".

"Paredes, con el puñetazo que le dio a Gavi, en el que le podía haber matado (...) Una cosa absolutamente terrible", añadía Pilar, que tampoco olvidaba a Messi: "Lo que hizo Leo Messi con Cucurella es de jugador de cuarta división, una vergüenza mundial (...) La guarrada que intentó hacer Messi".

"La FIFA es la organización más corrupta del planeta Tierra"

Pilar R. Losantos

"No se puede tener peor perder", coincidía la también periodista Pilar Velasco. Losantos seguía encendida y culpaba a la FIFA por la permisividad que aparenta con la albiceleste: "No odio a Argentina, odio a la FIFA, que es la organización más corrupta del planeta Tierra, que ayuda a Argentina de manera sistemática por una cuestión económica".

Una victoria trabajada, peleada y merecida, pese a lo que interpreta Pilar -no es la única- como intento de robo, por el gol anulado a Nico Williams entre otros.

La gran mayoría de análisis concluyen que Argentina presentó una propuesta futbolística rácana, destructiva; y una manera de perder que roza lo miserable, con unas protestas al árbitro incomprensibles teniendo en cuenta su historial. Si tampoco supieron ganar en Catar con las polémicas celebraciones e insultos a sus rivales, ¿cómo iban a haber aprendido a perder en tan solo cuatro años?.

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