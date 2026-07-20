Así se ha convertido J Kbello en campeón: estas han sido todas sus imitaciones en Tu cara me suena 13

J Kbello se ha convertido en el ganador de esta decimotercera edición gracias al voto del público y a una trayectoria brillante que ha estado marcada por varias victorias y actuaciones de infarto.

Àngel Llàcer lo ha repetido en varias ocasiones durante la edición, para él, J Kbello es uno de los mejores concursantes de la historia de Tu cara me suena. ¿Estáis de acuerdo? ¡Repasamos todas las actuaciones con las que ha conquistado al público esta edición!

Como Daddy Yankee con la ‘Bzrp Music Seassions, Vol. 0/66’

Aunque J Kbello se estrenó en Tu cara me suena como invitado en la pasada edición como Teddy Swims, su debut oficial como concursante fue como Daddy Yankee. El gaditano fue el encargado de abrir por todo lo alto la edición con un número que puso a todo el público en pie y en el que dejó claro que no venía a este programa a pasar desapercibido.

Como Alex Warren con ‘Ordinary’

Su primera victoria llegó en la segunda gala con un tema que nos puso a todos la piel de gallina. J Kbello consiguió la máxima puntuación del público y del jurado metiéndose en la piel de Alex Warren e interpretando el tema ‘Ordinary’. Aquí ya empezó a posicionarse como uno de los favoritos de la edición.

Como Locomía con ‘Loco Vox’

La actuación de J Kbello como Locomía causó sensación en redes sociales. El concursante replicó el complicado baile de ‘Loco Vox’ sin hacer ningún tipo de parodia y captó a la perfección la energía del grupo. No había ninguna diferencia entre los movimientos de los bailarines y de J Kbello.

Como Carín León y Maluma junto a Lucas Curotto

Con ‘Según quién’, J Kbello se convirtió en bicampeón. Él imitó a Carín León y Lucas Curotto a Maluma. Los dos hicieron muy buenas migas desde el primer momento y su actuación arrasó en las votaciones por la química y la chulería que habían desprendido. Además, J Kbello decidió cederle el premio de la gala a Aníbal Gómez.

Como Sergio Dalma con ‘Esa chica es mía’

J Kbello se metió en la piel de Sergio Dalma en la quinta gala y volvió a demostrar su capacidad para transformarse con ‘Esta chica es mía’. Además de clavar la característica voz rasgada del cantante, protagonizó uno de los momentos más especiales de la actuación al cantarle una estrofa a Lolita y besarle la mano.

Como Lady Gaga con ‘Abracadabra’

Uno de los retos más complicados a los que se enfrentó J Kbello fue meterse en la piel de Lady Gaga. Con una espectacular coreografía al ritmo de ‘Abracadabra’, el gaditano abrió la gala por todo lo alto y dejó a todos sin palabras gracias a una actuación llena de precisión, fuerza, carisma y una energía desbordante.

Como El Musical EL Rey León

J Kbello inauguró la casilla ‘Pide un deseo’ cumpliendo uno de sus grandes sueños: recrear un número de el Musical El Rey León en Tu cara me suena. Convertido en Simba y acompañado por Dianne Haye como Nala y parte del elenco del musical, emocionó con ‘Siento un nuevo amor en mí’.

Como Ricky Martin con ‘La copa de la vida’

En la octava gala, J Kbello se metió en la piel de Ricky Martin para interpretar el himno del Mundial de Francia 1998, ‘La copa de la vida’. Con una actuación repleta de energía, baile y carisma, convirtió el plató en una auténtica fiesta y volvió a demostrar que no había reto que se le resistiera.

Como Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’

J Kbello se convirtió en tricampeón imitando a Elvis Presley con ‘Bossa nova baby’. Con unos movimientos hipnóticos, mucho carisma y una presencia escénica arrolladora, transportó al público a los años 60 y firmó otra actuación con la que volvió a asentarse en lo alto de la clasificación.

Como Aerosmith con ‘I don’t want to miss a thing’

El concursante volvió a ganar la gala como Aerosmith, con una interpretación de ‘I don’t want to miss a thing’ que nos puso los pelos de punta. ¡Sus compañeros se levantaron a abrazarlo al terminar la actuación! Además, él quiso donarle los 3.000 euros de premio a Leonor Lavado.

Como Bruno Mars y Beyoncé junto a Nia

En la undécima gala, J Kbello volvió a ganar y cumplió uno de sus grandes deseos al meterse en la piel de Bruno Mars y recrear un espectacular número de la Super Bowl junto a Nia, convertida en Beyoncé. Con un medley de ‘Uptown Funk’ y ‘Formation’, ambos firmaron un despliegue de canto, baile y energía.

Como Imagine Dragons con ‘Radioactive’

En la primera semifinal, J Kbello se metió en la piel de Imagine Dragons y protagonizó uno de los números más espectaculares de toda la edición con ‘Radioactive’. Colgado por los aires mientras tocaba un bombo y seguía cantando, el gaditano dejó al público y al jurado completamente alucinados.

Como Slimane con ‘Mon amour’

En la segunda semifinal, ya con el pase a la final asegurado, J Kbello eligió interpretar a Slimane a modo de exhibición. Con una emocionante versión de ‘Mon amour’, el concursante cautivó al público con una interpretación llena de sensibilidad que culminó con una espectacular parte a capela.

Como Hugh Jackman en ‘The greatest show’

Y el broche de oro a su espectacular concurso lo puso recreando un show de su película favorita. Convertido en Hugh Jackman, J Kbello montó un auténtico espectáculo con ‘The gresatest show’. ¡Enhorabuena por tu victoria, campeón!