“Si la he cantado y todo”: Javier se ríe de su propio error y acaba ganando a David en AlaZ

Los fallos han sido importantes en este duelo entre Javier y David en AlaZ. Los ha habido de todos los tipos, incluso alguno que ha provocado las risas de su protagonista. Ha sido un lapsus del concursante madrileño que parecía que iba a convertirse en lastre, pero que ha terminado sin suponerle consecuencias gracias a sus 22 aciertos. Haciendo un guiño a la charla con la que ha comenzado el programa, parece que su corte de pelo no ha tenido consecuencias. “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”, comentaba.

Por sólo dos segundos, David ha comenzado el duelo. Aunque a diferentes ritmos, los dos concursantes han ido muy igualados. Ha sido Javier al terminar su primera ronda, con 21 aciertos, cuando ha logrado una ventaja decisiva. Justo después ha llegado su llamativo fallo por un “marido o amante muy celoso”. Se ha echado a reír al saber que la respuesta era “Otelo”. “Si la he cantado y todo”, ha bromeado.

Mientras que David se ha acercado hasta las 19 letras en verde, Javier ha logrado sacar una más y llegar a 22. En ese listón se ha plantado… y ha sido inalcanzable para su rival. El barcelonés ha acumulado fallos fruto de malas decisiones. ¡Revive en el vídeo este intenso AlaZ!

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