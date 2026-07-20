Así vivió Javier Bardem junto a Richard Gere y su mujer la victoria de España en el Mundial: "Gracias por hacernos soñar"

El mundo entero se ha rendido ante el histórico triunfo de la Selección Española en el Mundial de 2026. Y es que las gradas del MetLife Stadium de Nueva Jersey se llenaron de rostros conocidos de Hollywood que no quisieron perderse la gran final contra Argentina.

Entre los grandes protagonistas de la noche estuvieron Richard Gere y su esposa Alejandra, quienes compartieron su euforia en el estadio junto a Javier Bardem, a quien ya vimos hace unos días dándolo todo y animando a España en los partidos previos junto a Penélope Cruz.

Tras el pitido final, el matrimonio Gere expresó su profunda emoción: "Hay momentos que sabes que recordarás toda la vida, y hoy hemos tenido la inmensa suerte de vivir uno de ellos en Nueva Jersey, rodeados de nuestra familia, de amigos y de miles de personas compartiendo la misma emoción. Ver a España proclamarse campeona del mundo ha sido alegría, nervios, abrazos y orgullo. Una de esas experiencias que te recuerdan lo bonito que es celebrar juntos y sentirnos unidos por una misma ilusión".

Tampoco se olvidaron de felicitar a los campeones: "Enhorabuena a toda la selección por su trabajo, su entrega y por hacernos soñar hasta el último minuto".

Además, la imagen junto a Javier Bardem ha simbolizado perfectamente ese vínculo entre cine y deporte, en una noche que ya es historia: "Qué emoción haber podido vivirlo juntos", concluía el matrimonio.

La euforia por La Roja también se trasladó a los palcos VIP, donde se vio a Tom Cruise disfrutar al máximo del encuentro junto al matrimonio Beckham. El protagonista de Misión Imposible, que además fue el encargado de ofrecer un discurso antes del inicio del partido, también celebró por todo lo alto la victoria española.