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Viaje León XIV

El choque entre Beatriz de Vicente y Cristóbal Soria a cuenta del Papa: "¡Estás un poco al límite y yo te rogaría cierto respeto!"

Un malentendido entre los colaboradores ha elevado la tensión como pocas veces en plató. La abogada y el tertuliano se encontraban a la hora de valorar los motivos e intenciones del papa León XIV en su viaje por España.

Beatriz de Vicente Vs. Cristóbal Soria

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Andrés Pantoja
Publicado:

En Más Espejo Público analizaban la visita del papa León XIV a España a poco de que concluyera su última etapa, en las Islas Canarias, donde ha tenido lugar un encuentro con personas migrantes y la realidad que sufren.

Los tertulianos elogiaban la intensidad de la agenda del pontífice, pero discrepaban en el contenido e intenciones de sus discursos. Ya habían tenido alguna rencilla a lo largo de la mañana y llegado un punto Cristóbal Soria buscaba a la abogada Beatriz de Vicente: "Tú estarás encantada, ¿verdad Beatriz?, con esto".

"¡Estás un poco al límite!"

La letrada respondía: "Yo lo entiendo, que al final es una empresa y está evangelizando". Puede ser que fruto de un malentendido, pero no eran del agrado de Soria las palabras de Beatriz y mostraba su indignación: "¡Pero qué empresa!".

Beatriz trataba de explicar que utilizaba la palabra empresa como sinónimo de misión, acción compleja, o esfuerzo ambicioso, pero la tensión no dejaba lugar al entendimiento: Empresa ideológica, de fe, religiosa", decía sin mucho éxito la abogada, interrumpida por Cristóbal.

"Que no voy a discutir", decía Beatriz, sin lograrlo tampoco.

"¡Estás un poco al límite! Estás un poco al límite y yo te rogaría cierto respeto con lo que es la Iglesia católica (...) Tus palabras no me invitan a pensar en el respeto a la ideología de la Iglesia católica", manifestaba Soria.

Máxima tensión, y en aumento

La indignación cambaba de bando con las insinuaciones de Cristóbal de faltas de respeto por parte de Beatriz de Vicente, que no aceptaba: "¡No, no me coloques ahí!¡A mí no me coloques a los pies de los caballos!" respondía mientras negaba la versión del tertuliano y afirmaba respetar cualquier ideología o creencia.

Soria insistía y Beatriz daba una contrarréplica que terminaba de encender a Soria: "Lo siento mucho si te has sentido ofendido como ultra católico".

Era ahora Soria quien rechazaba ser 'ultra' de nada: "¡Lo de 'ultra' te lo podías haber ahorrado!", decía.

Aún quedaba encontronazo cuando Beatriz de Vicente hablaba del discurso del pontífice en el Congreso y se sumaba a la discusión Isabel Rábago, que no enfriaba el ambiente.

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