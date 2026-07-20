J Kbello se proclama ganador de Tu cara me suena 13 tras partir como favorito desde el inicio: "Me puse a llorar con el corazón encogido"

J Kbello se ha convertido en el ganador de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Gracias al apoyo del público y a las grandes actuaciones que ha realizado a lo largo del programa, se llevó la victoria de forma clara.

Su primera actuación en el concurso fue imitando a Daddy Yankee, pero fue en la gran final cuando conquistó al público con su interpretación de The Greatest Showman, metiéndose en la piel de Hugh Jackman. Con esta actuación consiguió el 51 % de los votos, superando a María Parrado y Martín Saví.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando J Kbello decidió compartir los 30.000 euros del premio con María Parrado. Ambos anunciaron que donarían el dinero a causas solidarias: J Kbello a una protectora de animales y Parrado a una asociación de apoyo al autismo.

El artista y ganador del concurso asegura que "Me puse a llorar con el corazón encogido" abrazando a su compañera María y confiesa que no se acuerda de nada del momento en el que se hizo con la victoria de los nervios y emoción que estaba sintiendo.

Además, asegura que su hijo Mateo de 7 años, está muy acostumbrado a que su padre cante y tal vez por eso "no le presta tanta atención". Sin embargo, los otros niños del colegio, no tienen esa costumbre y en alguna ocasión le han preguntado al cantante desde la inocencia si es rico o no por salir en la televisión.

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