Madrugada de fiesta en toda España para celebrar la segunda estrella de la Selección tras ganar a Argentina

España entera se ha ido de fiesta para celebrar la victoria de la Selección. La Finalísima entre España y Argentina se vivió en las casas, en los bares y en las plazas de los pueblos y ciudades. Todos apoyando a la Roja que finalmente se hizo con la Copa del Mundo.

Poco después de que Rodri levantase el trofeo, las calles de España se han llenado de gente celebrándolo. Todo el país cantando, bailando y gritando en una fiesta improvisada en cada uno de los rincones del territorio.

En Madrid miles de personas han prolongado las celebraciones toda la madrugada en la Plaza Cibeles hasta que alrededor de las 5:00 horas la policía comenzó a desalojar a los congregados. Pero no todos los años se gana un mundial y la fiesta continuaba en otros puntos de la capital como la Puerta del Sol donde algunos cientos de personas han festejado el segundo título acompañados por una charanga.

Las celebraciones han sido variadas, desde quienes han hecho suyo el 'remo vikingo' que puso de moda en este Mundial Noruega, hasta un baño en la fuente para intentar relajar la tensión, o algún que otro dardo dirigido al rival caído.

El gol de Ferrán hizo posible la segunda estrella y nuestras calles han querido ser testigos de una noche histórica, porque este partido lo ha ganado todo el país.

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