Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Madrugada de fiesta en toda España para celebrar la segunda estrella de la Selección tras ganar a Argentina

En el minuto 106 Ferrán Torres dibujó en la camiseta de España la segunda estrella y después de que Rodri levantase la Copa del Mundo la fiesta se extendió por todos los rincones del país.

Celebración de la victoria de España ante Argentina en Madrid

Celebración en España | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

España entera se ha ido de fiesta para celebrar la victoria de la Selección. La Finalísima entre España y Argentina se vivió en las casas, en los bares y en las plazas de los pueblos y ciudades. Todos apoyando a la Roja que finalmente se hizo con la Copa del Mundo.

Poco después de que Rodri levantase el trofeo, las calles de España se han llenado de gente celebrándolo. Todo el país cantando, bailando y gritando en una fiesta improvisada en cada uno de los rincones del territorio.

En Madrid miles de personas han prolongado las celebraciones toda la madrugada en la Plaza Cibeles hasta que alrededor de las 5:00 horas la policía comenzó a desalojar a los congregados. Pero no todos los años se gana un mundial y la fiesta continuaba en otros puntos de la capital como la Puerta del Sol donde algunos cientos de personas han festejado el segundo título acompañados por una charanga.

Las celebraciones han sido variadas, desde quienes han hecho suyo el 'remo vikingo' que puso de moda en este Mundial Noruega, hasta un baño en la fuente para intentar relajar la tensión, o algún que otro dardo dirigido al rival caído.

El gol de Ferrán hizo posible la segunda estrella y nuestras calles han querido ser testigos de una noche histórica, porque este partido lo ha ganado todo el país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Familia Real llega a Nueva York para disfrutar de la final del Mundial

La familia Real

Publicidad

Deportes

Celebración de España en Madrid

Recorrido y horario de la celebración de la Selección hoy, una vez aterrice en España ya como campeona del mundo

Mensaje de Pedro Sánchez en X

El triunfo de España hace que todos los políticos remen a una celebrando la segunda estrella: "¡Campeones del mundo!"

Rodri levantando la Copa del Mundo

Ferran Torres coge el testigo de Iniesta en el 106' y hace campeona del mundo a España por segunda vez en su historia

Celebración de la victoria de España ante Argentina en Madrid
Mundial 2026

Madrugada de fiesta en toda España para celebrar la segunda estrella de la Selección tras ganar a Argentina

Las lágrimas de Messi ante perder su último mundial
Final Mundial 2026

Las lágrimas de Messi tras perder su último Mundial ante España

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos
Mundial 2026

El feo gesto de Argentina tras perder la final: Almada y Paredes agarraron a Gavi

Los jugadores argentinos han mostrado "un mal perder" ante agresiones a los jugadores de la Selección española.

El exfutbolsita Ronaldo Nazario
Mundial 2026

Ronaldo predice el resultado de la final del Mundial: "Creo que España ganará con facilidad"

En un vídeo publicado en redes sociales el jugador brasileño ha comentado cómo cree que se va a desarrollar el partido de España contra Argentina.

Aficionados argentinos viendo el Argentina-Suiza del Mundial 2026

Argentinos en Barcelona preparan su fiesta albiceleste para la final del Mundial frente a España

Fotografía del pasado 7 de mayo, en la que puede verse el estadio MetLife, escenario de juego de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre España y Argentina.

¿Se podría suspender la final del Mundial entre España y Argentina por las tormentas?

La tortuga Yellow predice el campeón de la final del Mundial 2026: ¿Quién ganará, España o Argentina?

De la tortuga Yellow a perdices, perros o hipopótamos: los animales 'deciden' quién gana el Mundial

Publicidad