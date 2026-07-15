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Tensión entre Toni Bolaño y Elisa Beni con más polémica de Rajoy y su nueva columna del 2-0 de España a Francia: "Juegos de manipulación"

El expresidente suscitó polémica por una frase sobre la Selección Francesa de Fútbol que muchos tacharon de racista. Tras el partido de semifinales del Mundial, Mariano Rajoy cogía la pluma de nuevo y lejos de rectificar cargaba contra el Gobierno.

Más polémica Rajoy

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Pedro Sánchez, invitado a los catos de celebración oficiales de la Fiesta Nacional de Francia, se disculpaba ante el Primer Ministro francés por las palabras del presidente español al que sucedió en La Moncloa. Mariano Rajoy entiende que el equipo galo está formado "sin franceses".

"Rajoy escribe unas columnas de chichinabo"

Esta aparente petición de perdón en nombre de España ha indignado a la periodista Elisa Beni que consideraba el comportamiento del Gobierno desproporcionado, por entender que hay una sobreactuación y que el conflicto se ha sobredimensionado.

Los textos del expresidente del Gobierno no son de una trascendencia tal como para generar un conflicto internacional, como entiende que habría pretendido el Ejecutivo, a juzgar por las manifestaciones de Sánchez o del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

"Estos juegos de manipulación a mí me hacen mucha gracia. Rajoy escribe unas columnas de chichinabo que le han contratado para hacer porque a la gente le hace gracia que no diga nada", afirmaba Beni.

De hecho la periodista iba más allá y responsabiliza directamente al Gobierno de que este asunto haya adquirido semejante magnitud, originado además en su opinión por una frase sacada de contexto: "La lían y después piden disculpas por lo que ellos mismos han liado".

"¡Si te callas podemos llegar a entendernos!"

Rajoy en una nueva columna en la que celebra el 2-0 final de España sobre Francia, quita hierro al conflicto, pide que se aborde con sentido del humor.

Toni Bolaño discrepaba con Elisa y con el mismo Rajoy, explica que las quejas las han elevado varios ministros franceses e incluso el presidente Macron y descarta ninguna estrategia coordinada entre ambos gobiernos. Interrumpía a Bolaño Beni, que recibía un rejonazo de Toni: "¡Si te callas podemos llegar a entendernos! (...) ¿Está diciendo que el Gobierno francés está aliado con el Gobierno Español en contra del señor Rajoy? Bromas las justas...".

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