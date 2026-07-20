Karlos Arguiñano confiesa en El Hormiguero su etapa más difícil: "La televisión me salvó"

Karlos Arguiñano visitó el plató de Pablo Motos para compartir reflexiones personales. Durante la charla, recordó los graves apuros económicos que sufrió en sus inicios tras pedir un millonario crédito para su negocio justo antes de que estallara una fuerte crisis.

En el momento más crítico de su carrera, el chef recibió la oportunidad de dar el salto a la pequeña pantalla, un giro del destino que solucionó sus deudas. Desde entonces, el cocinero encadena cuatro décadas de éxito ininterrumpido en los hogares españoles.