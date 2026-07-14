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Susana Díaz, muy enfadada por las palabras de Rajoy sobre la selección francesa: "Destilan imbecilidad y racismo"

Las palabras de Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa no han gustado nada a la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz que cree que el expresidente del Gobierno tendría que pedir perdón a los españoles.

Susana Díaz.

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Laura Simón
Laura Simón
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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy siempre ha transmitido su gran afición por el fútbol. Estos días el que fuera líder del PP ha publicado una controvertida columna de opinión hablando del partido de semifinales del Mundial en el que este martes España se enfrenta a Francia.

Rajoy hablaba de una selección francesa sin franceses. Unas palabras que han protagonizado el debate político estos días. Desde el PP Borja Sémper quitaba hierro al asunto señalando que es una polémica sarcástica, en la que en ningún momento Rajoy tuvo mala intención en sus palabras.

Francia ha señalado al expresidente como racista. E incluso el ministro de Exteriores José Manuel Albares ha condenado estas declaraciones.

"Fabián es tan español como lo es Nico Williams"

La que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, Susanna Díaz, califica las declaraciones del expresidente como "lamentables" y mantiene que esta no es una cuestión de fútbol. "La frase fue literal. Son grandes futbolistas, la pena es que no son franceses", mantiene la del PSOE.

Apunta a que Rajoy dice esto porque los jugadores son negros. "Lamine Yamal es tan español como yo, Fabián es tan español como lo es Nico Williams", señala. "Lo que se destila de la frase de Rajoy además de imbecilidad es racismo y tendría que pedir disculpas a la sociedad española".

Ha añadido que la selección española, al igual que la francesa, son un ejemplo de integración y multiculturalidad. De que "la gente tiene una mirada tmucho más limpia que desgraciadamente algunos de los políticos de este país".

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