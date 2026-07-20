La Familia Real celebra junto a los jugadores con una explosión de alegría la victoria de España en el Mundial

La Familia Real no ha querido perderse uno de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol español. El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han viajado hasta Nueva Jersey para animar a La Roja en la final del Mundial frente a Argentina.

Los cuatro han llegado al estadio muy ilusionados y confiando plenamente en la Selección. Antes del comienzo del partido, Felipe VI ha reconocido que sentía “nervios”, aunque también se ha mostrado convencido de que España iba a ofrecer un gran espectáculo. La reina Letizia, por su parte, ha resumido el deseo de todo un país con una frase que finalmente se ha hecho realidad: “Solo queda ganar”.

Y España ha ganado. El gol de Ferran Torres durante la prórroga le ha dado la victoria a España y ha permitido que La Roja haya conseguido su segunda Copa del Mundo, 16 años después del inolvidable triunfo de Sudáfrica. La Familia Real ha vivido la celebración junto a los jugadores y no ha podido ocultar su emoción.

Después de la entrega de medallas, Felipe VI ha felicitado personalmente a los futbolistas. Minutos más tarde, Letizia, Leonor y Sofía también han bajado al césped, donde han posado con los campeones e incluso han levantado el trofeo en medio de la euforia.

La cita también ha sido histórica para la Familia Real, ya que ha supuesto el primer viaje oficial que han realizado los cuatro juntos fuera de España. Durante el encuentro, los reyes han permanecido en el palco, mientras que Leonor y Sofía han seguido el partido desde otra zona del estadio acompañadas por algunos de los jugadores que conquistaron el Mundial de 2010.

La última vez que España se ha proclamado campeona del mundo, Leonor y Sofía apenas tenían cuatro y tres años. Ahora, las hijas de los reyes han podido celebrar una nueva estrella y compartir la alegría de los jugadores y de todo el país.