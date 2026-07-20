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El tío de Ferran Torres defiende a su sobrino y sorprende: "Todavía no he visto el partido"

La Roja hace soñar a España y también a la localidad valenciana de Foios que ha celebrado por todo lo alto el gol de Ferran Torres en la final. Su tío, Jesús García, cuenta en Espejo Público cómo ha vivido la familia un momento que llega después de las críticas recibidas por el delantero.

El tío de Ferrán Torres sale a defender a su sobrino

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Ana Pizarroso
Publicado:

El gol de Ferran Torres que dio a España su segunda estrella ha desatado la euforia en su localidad natal, Foios (Valencia), donde vecinos y familiares continúan celebrando la actuación del delantero. En directo en Espejo Público, el tío del futbolista, Jesús García, reconoce que no pudo seguir el partido porque tenía que madrugar para trabajar, aunque asegura que lo verá con calma al llegar a casa. "Estoy muy contento por él", afirma.

"Es un chaval que se lo merece todo"

Jesús García explica que la felicidad es aún mayor porque Ferran Torres había sido objeto de numerosas críticas en los últimos días. "Me ha dado mucha alegría el gol cuando él ha estado tan criticado", dice. Además, asegura que tanto el jugador como toda su familia "se lo merecen todo", destacando el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de este momento.

El abuelo de Ferran, emocionado hasta las lágrimas

El familiar del delantero también relata cómo se encuentra el abuelo de Ferran Torres tras la final. Explica que, a primera hora de la mañana, acudió a comprar el pan y no pudo contener la emoción. "Estaba llorando y emocionado porque el primer partido fue muy criticado y esperábamos que marcara un gol", cuenta Jesús, que reconoce que ahora toda la familia está "súper contenta" por el desenlace. Mientras Foios continúa celebrando el éxito de su vecino más ilustre, la familia disfruta de un reconocimiento que, según asegura su tío, llega después de un periodo especialmente complicado para el delantero.

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