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Mejores momentos | 20 de julio

Roberto Leal recuerda en Pasapalabra la última vez que se quitó la barba: “Me vi y me escondí”

Javi Mora ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra y, por primera vez, afeitado, lo que le ha dado pie al presentador a contar su propia experiencia.

Roberto Leal recuerda en Pasapalabra la última vez que se quitó la barba: “Me vi y me escondí”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ante el aviso de que puede llegar una nueva ola de calor antes de que acabe el mes de julio, parece que los concursantes y algún invitado se han decidido a probar un look más veraniego. Roberto Leal se ha fijado primero en Javier y David. “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”, ha bromeado el madrileño.

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También Javi Mora ha contado que ha pasado “por chapa y pintura”, aunque en su caso porque se ha afeitado. “Es la primera vez que vengo sin barba”, le ha comentado a Roberto, aclarando que lo ha hecho “por exigencias del guion”. El actor ha confesado que no le gusta “nada” su rostro así, así que el presentador se ha encargado de animarle y piropearle.

De paso, Roberto ha contado que “hace un montón de años” que no se quita la barba. Incluso ha contado su reacción al verse entonces afeitado: “Me vi, me escondí hasta que me salió de nuevo y ya volví a salir a la calle”. ¡No te pierdas en el vídeo cómo lo ha contado!

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