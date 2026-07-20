Roberto Leal recuerda en Pasapalabra la última vez que se quitó la barba: “Me vi y me escondí”

Ante el aviso de que puede llegar una nueva ola de calor antes de que acabe el mes de julio, parece que los concursantes y algún invitado se han decidido a probar un look más veraniego. Roberto Leal se ha fijado primero en Javier y David. “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”, ha bromeado el madrileño.

También Javi Mora ha contado que ha pasado “por chapa y pintura”, aunque en su caso porque se ha afeitado. “Es la primera vez que vengo sin barba”, le ha comentado a Roberto, aclarando que lo ha hecho “por exigencias del guion”. El actor ha confesado que no le gusta “nada” su rostro así, así que el presentador se ha encargado de animarle y piropearle.

De paso, Roberto ha contado que “hace un montón de años” que no se quita la barba. Incluso ha contado su reacción al verse entonces afeitado: “Me vi, me escondí hasta que me salió de nuevo y ya volví a salir a la calle”. ¡No te pierdas en el vídeo cómo lo ha contado!

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