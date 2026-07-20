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Mejores momentos | 20 de julio

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

Roberto Leal se ha dado cuenta de que tanto Javier como David han pasado por “chapa y pintura” para renovar su look veraniego.

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

Javier estrena corte de pelo en Pasapalabra: “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El calor aprieta en julio y hay que adaptar el look, empezando por un buen corte de pelo. Javier y David han pasado durante el fin de semana por “chapa y pintura”, como ha dicho el barcelonés, y es un detalle que no ha pasado desapercibido para Roberto Leal. Así de relajado ha comenzado este programa de Pasapalabra tras el empate en el pasado AlaZ.

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“Como siempre, un gusto”, ha valorado Javier sobre ese resultado. También ha destacado que fue un duelo “luchado”. Después, la competición por el bote ha quedado a un lado porque Roberto se ha fijado en el paso del concursante por la peluquería. “Esperemos no perder la fuerza como Sansón”, ha bromeado el madrileño.

Además, cuando el presentador le ha comentado que no se ha cortado tanto el pelo, Javier ha proseguido con la ironía: “Claro, no vaya a perder demasiada (fuerza)”. ¡Descubre en el vídeo cómo se han renovado los dos concursantes!

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