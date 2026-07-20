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Luis de la Fuente no cabe de alegría por el triunfo de España y no duda en elogiar a sus jugadores: "Es el mejor equipo del mundo"

Los jugadores de la Selección Española han hecho acto de presencia en la Moncloa donde Luis de la Fuente, Rodri, Ferrán y el presidente del Goierno, Pedro Sánchez no han dudado en dedicar unas palabras al público por la victoria.

Rodri

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha aterrizado en Madrid alrededor de las 14:30. Tras su llegada, se ha desplazado al hotel de concentración antes de ser recibido por los Reyes de España. A continuación, la selección acudirá a la Moncloa y recorrerá las calles de la capital en un autobús descapotable para celebrar el título junto a miles de aficionados. Dieciséis años después del inolvidable tanto de Andrés Iniesta, la Copa del Mundo vuelve a vestirse de rojo.

Acaban de llegar a la Moncloa donde serán recibidos por el presidente del Gobierno. Rodri llega al siguiente destino sin soltar el ansiado trofeo y procede a saludar a Pedro Sánchez antes que el resto del equipo.

Luis de la Fuente confiesa ante los micrófonos y frente a los espectadores cuáles han sido las sensaciones tras la victoria: "Lo hemos vivido desde la emoción" y "Estamos muy felices" aunque reconoce que todo es más sencillo cuando es el propio equipo es quien hace que las cosas sean mucho más fáciles: "Es el mejor equipo del mundo".

Por su parte, Rodri, el capitán de la selección, revela que ganar el Mundial con su país es su triunfo más preciado, ha sido una de las cosas más importantes en su trayectoria deportiva. Sin embargo, si algo tiene claro, es que las finales son los partidos más complicados : "La final contra Argentina fue la más difícil", a pesar de haber hecho un gran partido.

Finalmente, el presidente del Gobierno afirma que ha disfrutado mucho del juego y ha agradecido a la Federación, a los jugadores y al cuerpo técnico.

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