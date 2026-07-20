Recorrido y horario de la celebración de la Selección hoy, una vez aterrice en España ya como campeona del mundo

A las 12:50 horas de este mediodía está previsto que la flamante campeona del mundo, España, aterrice en Madrid. Por delante un día de celebración que seguramente nunca olvidarán. La Roja ya vuela hacia casa y lo hace desde el aeropuerto internacional de Newark, en Nueva Jersey, a bordo de un avión A350 de la compañía Iberia.

Su primer destino será la Zarzuela donde a las 16:30 horas van a ser recibidos por la Casa Real. Después cogerán rumbo a la Moncloa antes de iniciar el recorrido en el autobús descubierto con el que esta generación de exitosos jugadores volverá a encontrarse con su gente.

"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la RFEF.

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