Marhuenda valora el ultimátum de Junts a Pedro Sánchez: "Están cansados de las mentiras, de los engaños, de todo este ambiente detritus"

Miriam Nogueras dedicaba una especie de amenaza a Pedro Sánchez en el Congreso. Paco Marhuenda ha analizado la petición de la portavoz de Junts al presidente del Gobierno para que hable de la "hora del cambio".

Andrés Pantoja
Publicado:

En Moncloa se tomarían bien en serio la amenaza de ruptura que realizaba el miércoles la portavoz de Junts Per Catalunya en el Congreso de los diputados, Miriam Nogueras. Así lo asegura en portada el periódico 'La Razón', que dirige el periodista Paco Marhuenda.

Ese ultimátum sería de siete días. Si los independentistas conservadores de Catalunya no quedan satisfechos pasada una semana, puede que lleguen los cambios de otoño de los que advirtieron.

El periodista calificaba de la actual etapa de España como "oscura" y aprecia una necesidad imprescindible de llevarle a su fin. El principal inconveniente que aprecia Marhuenda en Junts es que la formación catalana no encuentra al candidato para relevar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. Feijóo no les convence. Ese cambio llegaría de la mano de la aparición de un candidato de consenso.

"Están cansados de las mentiras, de los engaños, de todo este ambiente detritus", sentenciaba el periodista.

Otro de los condicionantes de la advertencia de Miriam Nogueras serían las repercusiones que están reflejando las encuestas de intención de voto: "Apoyar a Sánchez no les está beneficiando en nada".

