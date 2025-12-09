Amelia Valcárcel, presidenta de FEMES, sobre la reacción del PSOE al 'caso Salazar': "Tienen un problema de falta completa de control"

Continúa la polémica por el caso de Paco Salazar y, este martes, Amelia Valcárcel —presidenta de la Asociación Feministas Socialistas (FEMEs)— ha mostrado su indignación en Espejo Público ante la falta de avances cinco meses después de las primeras denuncias.

Valcárcel denuncia que el asunto se ha mantenido en un limbo: “Se enfrentan a un problema de legalidad y a un problema de falta completa de control. No puede ser que la calle o el trabajo no sea un lugar agradable para las mujeres”. La presidenta de FEMEs apunta también a la incoherencia dentro del propio partido: “Esto se hace todavía más desagradable cuando esto se produce en un ámbito en el que se dice que ellos son la garantía del feminismo de este país. Es ridículo hacer esto”.

¿Quién debía haber actuado?

Sobre el funcionamiento de la comisión interna y el argumento de Pedro Sánchez de que, al ser denuncias anónimas, el PSOE no podía acudir a la Fiscalía, Valcárcel es clara: “Aquí hay unas personas que han esperado y una de ellas ha decidido ir a la Fiscalía. Así que no hay más que decir sobre eso”. Y añade que el problema viene de arriba: “Cuando en la cúpula de un sistema de poder se instalan las malas formas, eso acaba bajando y filtrándose al resto de toda la organización. Si alguien dijo, o con su conducta dejó entrever, que después de todo no había que preocuparse tanto, pues algunos dejan de preocuparse tanto”.

¿Igualdad o Organización?

Valcárcel apunta a que este caso se produce “en Moncloa” y cuestiona quién debía haber tomado el mando: “¿Quién tiene que entrar en una cuestión como esta? ¿Tiene que entrar la Secretaría de Igualdad, que lo que tiene que hacer es programas y ocuparse de leyes, o tiene que entrar la Secretaría de Organización, que lo que tiene que hacer es saber qué pasa, con quién pasa y cómo impedirlo si no está bien?” Y concluye: “A mi modo de ver sería la Secretaría de Organización la que tiene que entrar en esto. Y la Secretaría de Igualdad tiene que ser informada y decir qué tiene que hacer”.

