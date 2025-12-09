Inolvidable
Disfruta de la entrevista completa a Edurne en El Hormiguero
La cantante ha sido la protagonista de una noche marcada por las risas y las confesiones.
La presencia de Edurne en El Hormiguero ha brillado por su naturalidad, su simpatía y su buen humor. La cantante ha regalado instantes emotivos y divertidos que han hecho las delicias del público.
La artista ha comenzado la velada de la mejor manera regalando una actuación de lo más especial. Con una puesta en escena increíble, Edurne ha cantado una de sus últimas canciones de su álbum navideño.
Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus tradiciones en estas fechas tan señaladas. Pese a que vive en Italia, la cantante ha asegurado que no renuncia a comer cocido madrileño en Navidad y Fin de Año.
Además, también ha habido tiempo para hablar en exclusiva sobre la próxima entrega de La Voz Kids. "Somos muy competitivos", ha dicho hablando sobre el resto de coaches.
