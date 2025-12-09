Antena 3 LogoAntena3
Disfruta de la entrevista completa a Edurne en El Hormiguero

La cantante ha sido la protagonista de una noche marcada por las risas y las confesiones.

Disfruta de la entrevista completa a Edurne en El Hormiguero

La presencia de Edurne en El Hormiguero ha brillado por su naturalidad, su simpatía y su buen humor. La cantante ha regalado instantes emotivos y divertidos que han hecho las delicias del público.

La artista ha comenzado la velada de la mejor manera regalando una actuación de lo más especial. Con una puesta en escena increíble, Edurne ha cantado una de sus últimas canciones de su álbum navideño.

¡Pura magia! Edurne ilumina el plató de El Hormiguero con 'Blanca navidad'

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus tradiciones en estas fechas tan señaladas. Pese a que vive en Italia, la cantante ha asegurado que no renuncia a comer cocido madrileño en Navidad y Fin de Año.

Además, también ha habido tiempo para hablar en exclusiva sobre la próxima entrega de La Voz Kids. "Somos muy competitivos", ha dicho hablando sobre el resto de coaches.

Disfruta de la entrevista completa a Edurne en El Hormiguero

"¡Qué fuerte!": Edurne, fascinada con el canto polifónico de Anne-María Hefele

¡Pablo Motos se multiplica! Esperansa se transforma y le da la vuelta a sus 'Trucos con Grasia'

Edurne desvela cuáles son sus tradiciones navideñas: "Eso no falla"
"Somos muy competitivos": Edurne confiesa cómo ha vivido las grabaciones de la última edición de La Voz Kids
¡Al rojo vivo! Rosa pilla desprevenido a Manu con su final inesperado en El Rosco
Cuando los dos estaban empatados a 20 aciertos y ambos con un fallo, la coruñesa ha hecho un último turno que apuntaba a victoria.

El ‘secreto’ de Fran Perea para arrasar en su regreso a Pasapalabra: “¡Es el corte de pelo!”
El actor y cantante, que ya había ganado en La Pista, también ha conseguido firmar un espectacular pleno en la prueba ¿Dónde Están?.

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

"Vamos a ganar contigo": Alaska y Mario Vaquerizo se encomiendan a Boticaria García en El 1%

“Los bigotes han vuelto”: Roberto Leal, tentado por el look de Guillermo Barrientos y Fran Perea

