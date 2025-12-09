Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Edurne

La cantante regresa al programa para desvelar sus nuevos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.

Edurne en El Hormiguero

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Edurne, que vuelve al programa con muchas novedades. La cantante se sentará junto a Pablo Motos para hablar sobre su disco navideño y desvelar qué próximos proyectos tiene en mente.

Edurne compartirá cómo se prepara para todo lo que viene y su visión sobre la evolución de su música. Una invitada siempre cercana, llena de energía y con el talento que la ha acompañado desde sus inicios.

Sobre ella:

Edurne comenzó su trayectoria musical muy joven y pronto se convirtió en una de las voces más reconocidas del panorama nacional. A lo largo de su carrera ha consolidado una amplia discografía, ha trabajado en televisión como presentadora y colaboradora, y se ha mantenido como una figura querida y respetada por el público. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las artistas más completas de su generación.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Edurne en El Hormiguero

Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Edurne

Revive la entrevista completa a Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

La 'geología eléctrica' de Marron deja boquiabiertos a Salva Reina y Alejo Sauras: "Qué guapo"

La 'geología eléctrica' de Marron deja boquiabiertos a Salva Reina y Alejo Sauras: "Qué guapo"

Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego
Imperdible

Alexey Pajitnov, inventor de Tetris, revela en El Hormiguero cómo creó el juego

"Estar en forma es muy bueno para la cabeza": la profunda reflexión de Alejo Sauras sobre el deporte
En El Hormiguero

"Estar en forma es muy bueno para la cabeza": la profunda reflexión de Alejo Sauras sobre el deporte

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?
Juega con este reto

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?

Sólo uno de cada diez encuestados ha conseguido deducir cuál es la letra que falta en esta lista.

Leche frita de café, un postre típico de Semana Santa con el toque especial de Karlos Arguiñano
Sigue los pasos del cocinero

Triunfa esta Navidad con los 10 postres más fáciles de Arguiñano: rápidos, sencillos y baratos

Las recetas de postres de Karlos Arguiñano lo tienen todo para triunfar, sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales en las que no te sobra el tiempo.

Cerrajeros

El negocio de los cerrajeros, ¿un abuso?: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta de urgencia"

El día que Salva Reina tiró confeti a la Guardia Civil: "El hombre no sabía dónde apuntar con la linterna"

El día que Salva Reina tiró confeti a la Guardia Civil: "El hombre no sabía dónde apuntar con la linterna"

Ordenatriz

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

Publicidad