A las 21:45 horas
Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Edurne
La cantante regresa al programa para desvelar sus nuevos proyectos en una noche que promete emociones fuertes.
El Hormiguero recibe esta noche a Edurne, que vuelve al programa con muchas novedades. La cantante se sentará junto a Pablo Motos para hablar sobre su disco navideño y desvelar qué próximos proyectos tiene en mente.
Edurne compartirá cómo se prepara para todo lo que viene y su visión sobre la evolución de su música. Una invitada siempre cercana, llena de energía y con el talento que la ha acompañado desde sus inicios.
Sobre ella:
Edurne comenzó su trayectoria musical muy joven y pronto se convirtió en una de las voces más reconocidas del panorama nacional. A lo largo de su carrera ha consolidado una amplia discografía, ha trabajado en televisión como presentadora y colaboradora, y se ha mantenido como una figura querida y respetada por el público. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las artistas más completas de su generación.
