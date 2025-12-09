Esta noche, El Hormiguero bailará al ritmo de Edurne

El Hormiguero recibe esta noche a Edurne, que vuelve al programa con muchas novedades. La cantante se sentará junto a Pablo Motos para hablar sobre su disco navideño y desvelar qué próximos proyectos tiene en mente.

Edurne compartirá cómo se prepara para todo lo que viene y su visión sobre la evolución de su música. Una invitada siempre cercana, llena de energía y con el talento que la ha acompañado desde sus inicios.

Sobre ella:

Edurne comenzó su trayectoria musical muy joven y pronto se convirtió en una de las voces más reconocidas del panorama nacional. A lo largo de su carrera ha consolidado una amplia discografía, ha trabajado en televisión como presentadora y colaboradora, y se ha mantenido como una figura querida y respetada por el público. Su versatilidad y carisma la han convertido en una de las artistas más completas de su generación.