Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de diciembre

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

El actor y cantante malagueño ha conseguido la victoria en su regreso a Pasapalabra, exagerando al asegurar que no acertaba en esta prueba “desde 1990”.

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Con la llegada de un nuevo cuarteto de invitados a Pasapalabra, también se han producido duelos inéditos en La Pista. Fran Perea se ha enfrentado a Elizabeth Reyes con una canción del año 1990. Aún no les ha tocado ningún villancico, a pesar de que el concurso ha estrenado su decoración navideña en este programa.

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Fran, más rápido con el pulsador, parecía tener muy claro el acierto tras escuchar el primer fragmento y ha cantado: “Mil calles llevan hasta ti…”. Incluso se ha ido gustando mientras trataba de llegar al estribillo, animado por Roberto Leal pese a las dudas que ambos tenían. “Me está llevando a la confusión, me estaba haciendo el lío”, ha comentado el presentador.

Efectivamente, se trataba de otra canción de La guardia, así que Fran no iba del todo desencaminado pese al fallo. Como Elizabeth estaba en blanco, el actor ha contado con una segunda oportunidad. Gracias al verso de la letra, a la segunda sí se ha llevado la victoria y ha bromeado: “Creo que no acertaba en esta prueba desde 1990”. “Desde entonces no brilla el sol”, le ha respondido Roberto con guiño al título correcto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Edurne desvela cuáles son sus tradiciones navideñas: "Eso no falla"

Edurne desvela cuáles son sus tradiciones navideñas: "Eso no falla"

LVK

"Somos muy competitivos": Edurne confiesa cómo vivido las grabaciones de la última edición de La Voz Kids

¡Al rojo vivo! Rosa pilla desprevenido a Manu con su final inesperado en El Rosco

¡Al rojo vivo! Rosa pilla desprevenido a Manu con su final inesperado en El Rosco

El ‘secreto’ de Fran Perea para arrasar en su regreso a Pasapalabra: “¡Es el corte de pelo!”
Mejores momentos | 9 de diciembre

El ‘secreto’ de Fran Perea para arrasar en su regreso a Pasapalabra: “¡Es el corte de pelo!”

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”
Mejores momentos | 9 de diciembre

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

"Vamos a ganar contigo": Alaska y Mario Vaquerizo se encomiendan a Boticaria García en El 1%
El VIP

"Vamos a ganar contigo": Alaska y Mario Vaquerizo se encomiendan a Boticaria García en El 1%

Los tres invitados, con Boticaria al mando, han puesto a prueba su lógica antes de participar en el próximo programa del concurso..

“Los bigotes han vuelto”: Roberto Leal, tentado por el look de Guillermo Barrientos y Fran Perea
Mejores momentos | 9 de diciembre

“Los bigotes han vuelto”: Roberto Leal, tentado por el look de Guillermo Barrientos y Fran Perea

Guillermo Barrientos es el debutante entre el cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra para ayudar a Manu y a Rosa.

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

La Navidad llega a Pasapalabra: del grafismo al look de Rosa, pasando por un guiño a Frozen

Estatua Chiquito

La estatua de Chiquito de la Calzada, en el salón de un particular: "Aquí anda esperando a que el alcalde cumpla su palabra"

Fedra Lorente

Fedra Lorente 'La Bombi', en la ruina tras perder a su marido: "Se ha quedado sin nada por una supuesta estafa"

Publicidad