Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

Con la llegada de un nuevo cuarteto de invitados a Pasapalabra, también se han producido duelos inéditos en La Pista. Fran Perea se ha enfrentado a Elizabeth Reyes con una canción del año 1990. Aún no les ha tocado ningún villancico, a pesar de que el concurso ha estrenado su decoración navideña en este programa.

Fran, más rápido con el pulsador, parecía tener muy claro el acierto tras escuchar el primer fragmento y ha cantado: “Mil calles llevan hasta ti…”. Incluso se ha ido gustando mientras trataba de llegar al estribillo, animado por Roberto Leal pese a las dudas que ambos tenían. “Me está llevando a la confusión, me estaba haciendo el lío”, ha comentado el presentador.

Efectivamente, se trataba de otra canción de La guardia, así que Fran no iba del todo desencaminado pese al fallo. Como Elizabeth estaba en blanco, el actor ha contado con una segunda oportunidad. Gracias al verso de la letra, a la segunda sí se ha llevado la victoria y ha bromeado: “Creo que no acertaba en esta prueba desde 1990”. “Desde entonces no brilla el sol”, le ha respondido Roberto con guiño al título correcto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!