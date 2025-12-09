Antena 3 LogoAntena3
La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Su historia, marcada por el arrepentimiento y la soledad, ha terminado tocando el corazón del médico.

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Los enormes bultos que sobresalen del estómago de la paciente muestran que tiene un problema grave, pero ella se ha negado a operarse. Evren, sorprendido por su decisión, ha intentado convencerla.

Sin embargo, antes de que él pudiera decir nada más, la mujer ha tomado la iniciativa. Al darse cuenta de que algo le pasaba, le ha dicho: “No va a encontrar mejor confidente que alguien que está con un pie en la sepultura, créame. Venga, cuéntemelo”.

Esa frase lo ha desarmado. Evren ha dudado unos segundos, pero se ha sincerado. Le ha contado que va a ser padre, aunque no con la mujer que ama.

Tras escucharlo, ella ha aprovechado un pequeño respiro para hablar de sí misma. “Mi hija también es muy guapa”, ha comentado. Luego, su voz ha cambiado: “Pero no me llama. No quiere saber de mí desde hace mucho tiempo”.

Ha explicado que solo la ve por redes sociales y que en ocasiones se crea cuentas falsas para poder escribirle. Entonces ha contado lo que, de verdad, la atormenta. Cuando su marido la abandonó, se dejó caer en un pozo del que no quiso salir. Diez años negándose a mirar el cielo y comiendo para llenar un vacío imposible. Hasta que ya no pudo moverse y su hija tuvo que encargarse de todo.

Conteniendo las lágrimas, ha hecho una pausa larga, como si necesitara reunir fuerzas para pronunciar su último deseo. “¿Sabe lo que me gustaría? Coger su mano solo una vez más. Mirar el cielo con ella. Y oírla llamarme mamá”. A pesar de su negativa a operarse, la mujer ha mostrado que su mayor dolor no está en el cuerpo, sino en lo que ha perdido.

