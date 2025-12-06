Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gema debe tomar una difícil decisión, ¿seguirá adelante con su embarazo?

La joven y su marido hablan con Luz. La doctora, consciente de los riesgos, empieza a buscar la mejor forma de ayudar a la pareja.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad….

Andrés le contará a Damián la salida de tono de Gabriel con Julia. Después, Gabriel pedirá perdón a la niña y le prometerá a Begoña que no volverá a repetirse.

Gabriel volverá a exigir a su madre que se marche de casa de los De la Reina, mientras Andrés se sincerará con Delia: Gabriel solo busca vengarse de su familia y quiere arrebatarle a Damián lo que le queda de la empresa. El joven le dirá que es necesario que cuente que Gabriel creció envenenado por el odio.

Por otro lado, Gema y Joaquín irán a visitar a Luz. La doctora le dirá que deberían plantearse abortar. La vida de Gema está en peligro debido a su problema en el corazón. ¿Qué decisión tomarán?

Por otro lado, Beltrán se presentará en el laboratorio buscando a Cristina y amenazándola. ¡Quiere volver con ella cueste lo que cueste y no parará de acosarla!

Maripaz perderá los papeles con un niño de la casa cuna, pero ella mentirá ante Claudia.

Y….¡Cloe y Marta estarán cada vez más cerca! Hasta tal punto que la francesa… ¡besará a la De la Reina! ¿Cómo se lo tomará ella?

