Edurne desvela cuáles son sus tradiciones navideñas: "Eso no falla"

La cantante ha contado lo que suele comer que después de Navidad y Fin de Año.

Edurne desvela cuáles son sus tradiciones navideñas: "Eso no falla"

Edurne ha llegado a El Hormiguero desprendiendo energía, frescura y naturalidad. La artista ha compartido anécdotas, reflexiones y ese carisma que la convierte en una de las voces más queridas del panorama musical.

En este momento, mientras la invitada se encontraba hablando de su nuevo disco navideño, Pablo Motos le ha preguntado por sus tradiciones más míticas en estas fechas. Edurne ha confesado que los turrones y demás dulces no le gustan demasiado, pero ha hablado sobre cómo celebra ella el año nuevo.

Al vivir en Italia, trata de adaptarse, pero hay cosas inamovibles, como el comer cocido madrileño después de Navidad y de Fin de Año. De hecho, ha dicho que se lo lleva todo envasado desde España para disfrutarlo ahí. ¡Imperdible!

