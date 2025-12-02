Antena 3 LogoAntena3
La confesión de Susana Díaz sobre las primarias contra Pedro Sánchez: "Aquello casi me destroza la vida"

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha abordado uno de los momentos más intensos de su vida en la política. Susana Díaz ha desvelado cuándo fue consciente que no derrotaría a Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista en las que se enfrentaron.

Susana Díaz

Andrés Pantoja
Publicado:

La periodista Gema Huesca, experta en Tribunales del periódico 'La Razón', defendía las informaciones publicadas este martes por dicho medio, sobre las aportaciones económicas a la campaña de Pedro Sánchez, en su carrera por la Secretaría General del Partido Socialista, por parte de su suegro, el padre de Begoña Gómez. El titular de esa noticia asegura que "la trama acorrala a Sánchez" por la financiación de las primarias.

Susanna Griso señalaba a la actual senadora del PSOE, Susana Díaz, como principal "víctima" por esta supuesta financiación irregular. Y por alusiones, la expresidenta de la Junta de Andalucía se manifestaba, llegando a hacer una revelación impactante.

Pese a haber sido apartado como secretario general socialista por su propio partido, y dado por acabado su viaje político, la lucha por el liderazgo del PSOE se fue tornando desigual en favor de Pedro Sánchez, con un músculo económico muy superior. Para sorpresa de muchos, el ahora presidente del Gobierno recuperó el 'trono' del Partido Socialista.

"Me casé con un 'tieso'"

A la política andaluza no se le pasaba por la cabeza que su suegro aportara dinero para su campaña y respondía de forma directa sobre la capacidad económica de su marido: "Si ya he dicho veinte veces que me casé con un 'tieso', si el iba 'tieso', cómo iba a ser el padre (...) ¡Maravilloso mi 'tieso' eh! ¡Cuidado!".

"No puedo creer que eso sea verdad"

Las confesiones de Koldo, sobre el dinero que presuntamente habrían dado a terceras personas para que lo destinaran a la campaña de Pedro Sánchez suenan inverosímiles para Susana Díaz: "No encontraba palabras. No puedo creer que eso sea verdad, si fuera verdad sería muy grave".

Pasar página por salud

En su intervención se evidencia que recordar aquella época de su carrera política no resulta fácil para Susana Díaz, que suspiraba y lo verbalizaba de la siguiente manera: "Yo he intentado olvidar aquello, porque aquello casi me destroza la vida".

Parafraseaba la senadora andaluza a Jordi Sevilla, en sus manifestaciones contrarias a la actual cúpula socialista, para declarar sus intenciones: "He intentado lo que dice Jordi, pasar página, porque aquello para mí fue muy complicado".

La gran diferencia de medios a la hora de competir por convertirse en la primera secretaria general del PSOE le llevó a dar por perdidas aquellas elecciones primarias: "Camino de un acto que hice en Salamanca ya sabía que era imposible competir, por muchas circunstancias".

