Mejores momentos | 9 de diciembre

El ‘secreto’ de Fran Perea para arrasar en su regreso a Pasapalabra: “¡Es el corte de pelo!”

El actor y cantante, que ya había ganado en La Pista, también ha conseguido firmar un espectacular pleno en la prueba ¿Dónde Están?.

Alberto Mendo
Publicado:

El regreso de Fran Perea a Pasapalabra ha sido espectacular. El actor y cantante malagueño ha hecho un programa redondo, especialmente en dos de las intervenciones con las que más podía ayudar a Rosa. La primera ha sido en La Pista, haciendo un casi pleno. Ha confundido dos canciones de La guardia, por lo que ha acertado a la segunda.

Fran Perea arrastra a Roberto Leal a la confusión en La Pista: “Me estaba haciendo el lío”

Tanto o más mérito tiene lo que ha hecho en la prueba ¿Dónde Están?, que el equipo azul ha jugado con la presión del panel completado por Manu en el naranja. Fran, Rosa y Lara Dibildos han memorizado palabras que aparecen en la canción ‘La gallina turuleca’. A los tres les ha costado coger el hilo de la sucesión de números, aunque han ido mejorando en cada turno.

Fran ha terminado siendo el encargado de completar el panel de forma brillante. Roberto Leal, alucinado, ha bromeado con el secreto del invitado malagueño para estar tan enchufado: “¡Es el corte de pelo!”. ¡Dale al play!

Mejores momentos | 9 de diciembre
