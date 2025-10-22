Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Junts advierte a Sánchez: "Quizá hay que empezar a hablar de la hora del cambio"

La portavoz de Junts en el Congreso reclama un "cambio" si el Gobierno no reacciona, mientras el Ejecutivo resta importancia a sus palabras y asegura que el diálogo sigue abierto.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

Junts advierte a Sánchez | Europa Press

Ángel Granero
Publicado:

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha elevado la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje directo: "el chicle se ha estirado hasta el final" y que la situación "no se puede alargar más" durante la sesión de control celebrada este miércoles en la Cámara Baja.

En declaraciones posteriores, Nogueras indicó que, si el Gobierno no actúa, "tendrá que cambiar Junts", aunque evitó concretar si su formación contempla una moción de censura instrumental o si mantiene contactos con el Partido Popular. La dirigente independentista subrayó que su grupo decidirá en conjunto cualquier medida que afecte a la estabilidad del Ejecutivo.

Nogueras reprochó al Gobierno la falta de avances en varias materias que, según su formación, afectan directamente a los ciudadanos. Entre ellas mencionó la delincuencia en las calles, debido al bloqueo de la ley contra la multirreincidencia, la ocupación ilegal de pisos, retrasos en los trenes y la difícil situación de los autónomos. "Nosotros hemos cumplido con los acuerdos, ahora pregunto al PSOE: ¿van a bloquear o van a empezar a trabajar?", dijo Nogueras.

También recordó que Junts fue el único partido que, en el acuerdo de investidura, no firmó la cláusula de estabilidad, que condiciona el apoyo parlamentario a la duración de la legislatura. En cambio, el respaldo de Junts depende del cumplimiento de los compromisos firmados por el Gobierno, lo que incluye leyes pendientes y medidas concretas en favor de la ciudadanía.

El Gobierno responde

Desde Moncloa, las palabras de Nogueras fueron minimizadas y consideradas "un juego de palabras" derivado de la propuesta de Sánchez de eliminar el cambio de hora en la Unión Europea. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, afirmó que “la comunicación con Junts sigue abierta" y destacó que la estrategia del Gobierno se basa en el diálogo permanente.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que la formación independentista suele utilizar declaraciones públicas para elevar sus demandas, pero que estas no representan un riesgo real de ruptura parlamentaria. "Es el Junts de siempre", afirmaron, explicando que Nogueras busca visibilidad mediática más que provocar un cambio inmediato en la legislatura.

Contexto del mensaje

El mensaje de Nogueras coincidió con la propuesta de Sánchez de suprimir el cambio de hora, lo que la diputada aprovechó para lanzar su frase: "Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio". La intervención generó especulación sobre un posible distanciamiento entre Junts y el PSOE, aunque desde Moncloa aseguran que no hay señales de acercamiento con el PP.

La dirigente independentista señaló que la población está "hasta las narices" de la falta de soluciones a problemas cotidianos y recordó que Junts ha presentado iniciativas que el Gobierno ha bloqueado, como las leyes contra la ocupación y la reincidencia criminal, así como medidas para agilizar el transporte y apoyar a los autónomos.

Junts y la legislatura

Los siete diputados de Junts son determinantes para la supervivencia parlamentaria del Gobierno. Su respaldo permite que el Ejecutivo mantenga la mayoría en el Congreso. Nogueras reiteró que "así no se puede continuar" y dejó claro que cualquier decisión sobre la continuidad dependerá del cumplimiento de los acuerdos de investidura.

Además, la portavoz advirte que, si el Gobierno sigue bloqueando iniciativas importantes para los ciudadanos, Junts tendrá que revisar su papel en la legislatura y decidir cuál será su posición de manera coordinada y responsable.

