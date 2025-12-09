Juan Carlos I lamenta en sus memorias la falta de vínculo con Leonor y Sofía: "Nunca pude pasear con mis nietas"

Las memorias del rey Juan Carlos I, tituladas Reconciliación y escritas por la historiadora francesa Laurence Debray, están dejando titulares que apuntan directamente a la esfera más íntima del emérito. Entre sus confesiones, destaca una reflexión que afecta de lleno a la familia real actual: su relación –o más bien, su falta de relación– con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Por primera vez, Juan Carlos I detalla cómo vivió la distancia con sus nietas, una situación que lamenta abiertamente en varios pasajes del libro. El emérito contrasta esa frialdad con la cercanía que mantuvo durante años con otros nietos y lo atribuye a decisiones familiares que marcaron un antes y un después dentro de la Casa Real.

Rey Juan Carlos y reina Sofía con sus nietas Leonor y Sofía | Gtres

Juan Carlos I y su relación con Leonor y Sofía

Uno de los fragmentos más llamativos de Reconciliación hace referencia directa al nulo contacto personal que Juan Carlos I asegura haber tenido con Leonor y Sofía. "Por desgracia, nunca he tenido la oportunidad de pasear solo por Madrid con mis nietas. Mi mujer nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con el resto de sus primos", lamenta.

El rey emérito reconoce que conocía la dedicación de los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas, pero admite que le apenaba no formar parte de su día a día: "Sé que Letizia y Felipe educan maravillosamente a sus hijas, pero me entristecía no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, hacer viajes, llevarlas a ver algún partido, tal y como he hecho con mis otros nietos".

Rey Juan Carlos I con sus nietas Leonor y Sofía | Gtres

Estas declaraciones encajan con lo visto públicamente durante años: apenas hay imágenes de Juan Carlos junto a la infanta Sofía, y el contacto con la princesa Leonor ha sido también muy limitado. El emérito relata que la heredera le llamó para comunicarle que se marchaba a estudiar a Gales, y que la vio brevemente en Galicia, el año pasado, en un encuentro familiar donde estuvieron los reyes.

Felipe y Letizia tomaron distancia

Desde que se instaló en Abu Dabi en 2020, los encuentros de Juan Carlos I con sus nietas han sido contados. Una distancia que coincide con la voluntad de los reyes Felipe y Letizia de separar a sus hijas de cualquier polémica relacionada con la figura de su abuelo.

Aunque Juan Carlos reconoce haber sido siempre "un lobo solitario", asegura que ejerció de manera constante como nexo familiar: "Siempre cumplí de corazón con mi papel de cabeza de familia: reunía a mis hijos con su abuela para la comida del domingo, a mis hermanas y sus familias para Navidad".

Familia real | Gtres

El emérito también lamenta la ausencia de la reina Sofía durante su estancia en Emiratos: "Lamento amargamente que mi mujer no haya viajado para verme. Sospecho que no quiere disgustar a su hijo".

Un vínculo muy distinto con el resto de sus nietos

Lejos de esa frialdad, el rey Juan Carlos describe una relación más cercana con el resto de sus nietos, que han viajado a Abu Dabi en varias ocasiones. Entre ellos destaca especialmente a Felipe Juan Froilán, quien se trasladó a vivir a los Emiratos en 2023. "Hoy tengo la suerte de contar con la presencia del mayor de mis nietos, Felipe, de quien soy padrino", explica en el libro.

Froilán y su abuelo | Gtres

Juan Carlos también relata sin filtros la complicada adolescencia de Froilán, sus problemas de conducta y cómo decidió ayudarlo ofreciéndole una nueva vida en Abu Dabi: "Era la comidilla de la ciudad por su comportamiento poco ejemplar… Me entristecía mucho". Y asegura que la relación entre ambos se ha fortalecido con los años: "Ahora es él quien se preocupa por mí. Los papeles se invierten".