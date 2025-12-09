"Vamos a ganar contigo": Alaska y Mario Vaquerizo se encomiendan a Boticaria García en El 1%

En la séptima entrega de esta nueva temporada de El 1%, Arturo Valls recibirá a un trío de invitados dispuesto a darlo todo: Boticaria García, Alaska y Mario Vaquerizo. Aunque ninguno de ellos opta a premio, sí deberán demostrar su intuición y capacidad lógica para comprobar hasta dónde podrían llegar en la competición.

Para ello, se han enfrentado a nuestro test de El VIP de El 1%. Desde el primer momento, Boticaria García ha tomado las riendas: se ha colocado con la tableta en la mano, ha analizado cada pregunta con precisión quirúrgica y rápidamente se ha convertido en la capitana indiscutible.

Alaska y Mario, por su parte, han tenido algo más de dificultades en varias de las cuestiones… pero enseguida han encontrado la solución perfecta: encomendarse a Boticaria. Entre risas, ambos han asegurado que con ella en el equipo ganarán seguro.

Al final, los tres han formado un equipo divertido, entregado y sorprendentemente eficiente. ¡No te pierdas el vídeo para ver cómo se han preparado!