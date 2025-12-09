Impresionante
"¡Qué fuerte!": Edurne, fascinada con el canto polifónico de Anne-María Hefele
La cantante no ha dado crédito a la invitada que ha traído Marron al plató.
Edurne ha pisado el plató de El Hormiguero con su elegancia habitual y una sonrisa que lo ilumina todo. La artista ha repasado vivencias personales y profesionales, dejando una conversación llena de buena energía.
Antes de concluir la visita de la cantante, Marron ha querido sorprenderle trayendo consigo a Anna-María Hefele, una compañera de profesión que domina el canto polifónico, siendo capaz de emitir dos o más sonidos a la vez.
Pese a tener una carrera de muchísimos años a su espalda, Edurne no ha podido evitar demostrar su admiración por la invitada, que ha dejado a todos boquiabiertos. ¡Así ha sido este momento!
