Paco Marhuenda, sobre la asesora de Begoña Gómez: "Si lo sé nombro de asesoras a mis hijas aunque sean menores"

Paco Marhuenda ha comentado la noticia publicada en su periódico sobre la seguridad que Moncloa dedica a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El diario mantiene que desde el Gobierno se desdobla la seguridad de la esposa de Pedro Sánchez. Señalan que ha habido un cambio en el dispositivo para incorporar perfiles de confianza y el número de escoltas se ha ampliado a 12 efectivos. Señala Marhuenda que ahora mismo ese incremento de trabajadores se basa en que pueda haber un riesgo de que la gente le pueda insultar o arrojar algún objeto.

"Estamos asistiendo a algo muy gordo. Nombras asesor a quien te da la gana pero con un criterio de profesionalidad. No nombras a tus amiguetes porque sí. Si no, yo nombro a mis hijas, aunque sean menores que hagan una excepción. El problema es cómo demostrarlo, si fuera su abogado le diría lo mismo. He estado allí y soy un testigo de excepción de que todo lo que yo nombré lo sabía el ministro", mantiene Marhuenda.

"La investigación del 'juez Peinado' me tiene bastante escandalizado"

A Arsenio Escolar el que él bautiza como 'el caso Peinado', en relación al juez Juan Carlos Peinado que interroga a Begoña Gomez, reconoce que le tiene bastante escandalizado. "Lleva año y medio en una especie de investigación prospectiva sobre la mujer de Pedro Sánchez con escaso éxito. Lo de ayer me parece circunstancial y nada relevante, que se escandalice el PP y ya hable de delitos. Que una asesora que está con la esposa del presidente del Gobierno puntualmente intervenga eso no es un delito", añade.

