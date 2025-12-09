Antena 3 LogoAntena3
Nuevos detalles del individuo detenido tras amenazar con un cuchillo a los viajeros del metro: "Un viajero dio la voz de alarma"

Los colaboradores de Espejo Público analizaban las imágenes de la actuación policial que derivó en la detención de un hombre con antecedentes que portaba un cuchillo en el metro de Valencia. A propósito de este caso, criticaban la medida pretendida por el ministro Óscar Puente de reducir los controles de seguridad en los trenes de media y larga distancia.

Pasadas las 23:00 horas de la noche del domingo fue un usuario del metro de Valencia quien presenció a un hombre que blandía un cuchillo de grandes dimensiones en actitud amenazante con otros viajeros. Las imágenes vidas capturadas por los agentes de la Policía Local en la estación de Empalme de Burjassot, en Valencia.

El 112 de Valencia recibió una llamada de pánico de un viajero alertando de lo sucedido y varios agentes se desplazaron al lugar de los hechos, donde gracias a la descripción del sospechoso y que fue reconocido por otro usuario que en un derroche de valor delató a la amenaza, pudo ser identificado, ya con el cuchillo enfundado en el pantalón, tratando de pasar desapercibido.

Momentos de extrema tensión

El hombre hacía caso omiso de las órdenes de los agentes, que le gritaban desde el anden contrario que se tirase de inmediato al suelo. La entrada de un tren en la estación parecía que iba a facilitar la huida del joven. Sin embargo actuaron con rapidez y ordenaron al maquinista que no abriera las puertas del convoy. Tras verse rodeado ya reaccionó a las indicaciones de la Policía, que se abalanzó sobre él para inmovilizarle y quitarle el arma.

Joven y con antecedentes

Tras su reducción las autoridades pudieron comprobar que el individuo era un joven de 27 años de edad con antecedentes por violencia de género, que se encontraba en estado ebrio. Fue detenido y puesto a disposición judicial.

La calle Leganitos es un desfile de envoltorios sexuales disfrazados de locales esteticien. Para abrir el caramelo solo hay que caminar cerca de la puerta de estos prostíbulos de manicura y rímel. "Masaje, masaje", la jóvenes captadoras orientales te agarran del brazo para invitarte a pasar. Aminoran el tono de voz y pronuncian el conjuro, ese que mantiene abierta sus puertas en jornadas maratonianas de once y doce horas. "Happy ending, sí, sí, pasa".

