José María Aznar: "Detesto el populismo porque acaba en la autocracia o en la corrupción como estamos viviendo en España"

José María Aznar se sienta en el plató de Espejo Público con un libro bajo el brazo: 'Orden y Libertad'. Sobre los escándalos que salpican a algunos hombres fuertes del Gobierno como José Luis Ábalos, ya en prisión, o el exdiputado Paco Salazar se pregunta "hasta dónde puede llegar la corrupción en España y se puede estar sin mayoría en el Gobierno". "¿Hasta dónde se puede vivir en el Gobierno con una coalición anticonstitucional?, ¿hasta qué punto se quieren dañar las instituciones estrictamente para defender cuestiones personales, no políticas?".

"Hay muchas personas que no lo están pasando bien económicamente"

No cree que los jóvenes españoles piensen que la economía española va muy bien ni que los españoles "no sean conscientes de que pagamos más impuestos que nunca y hemos invertido peor que nunca los fondos europeos". "Hay muchas personas que no lo están pasando bien económicamente. Hay que fijarse en el dinero que tú percibes y el sueldo que tú tienes, si las clases medias se expanden y si los jóvenes tienen oportunidades".

En su nuevo libro se muestra muy crítico con los populismos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. "Es un libro que es una defensa de la democracia liberal. No creo en el populismo, me da igual que sea de derecha o de izquierda. Detesto el populismo porque está fundamentado en la impostura y acaba en la autocracia o en la corrupción como estamos viviendo en España".

Afirma Aznar que la renta media española ha descendido porque "no se están administrando bien los recursos". "Se pide esfuerzo a los españoles, se paga mucho en deuda y mucho en actividad improductiva... el populismo es entregar dinero a costa de los que producen en el país para conseguir votos".

"Todo lo que significa desprestigio constitucional es alimento para el populismo"

Destaca que el PSOE presenta en Extremadura "un candidato procesado llamado para un juicio oral". "Este Gobierno ha llevado al límite al fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo. Todo lo que significa desprestigio constitucional es alimento cotidiano para el populismo. El populismo de derechas, Vox, no tiene mejor aliado que este Gobierno y el Gobierno no tiene mejor aliado que Vox. No se puede decir que hay que prestigiar la Constitución cuando estás todo el día desprestigiándola".

Establece Aznar que Vox quiere nutrirse del descrédito institucional que provoca el Gobierno para intentar suplir al PP, que es "el único partido centrado constitucional que queda en España". Destaca que el PP "es un partido que sabe agrupar en estas circunstancias del país una mayoría nacional, una mayoría liberal abierta y constitucional que sepa ordenar y estabilizar el país y que sepa que el país está hecho desde la Constitución y desde las cuales hay que actuar todos los días".

Según el diario El País, la mayoría de votantes del PP preferirían a Isabel Díaz Ayuso antes que a Alberto Núñez Feijóo como líder del partido. Aznar está convencido de que es el líder adecuado porque reúne las características que necesita España. "Reúne las características que necesita España de conocimiento, tranquilidad, mesura, prudencia y decisión. Feijóo tiene mesura y si los españoles recuperamos ese espíritu de saber discutir nuestras diferencias y ordenar nuestros desacuerdos, Feijóo es la persona adecuada".

